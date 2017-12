São Paulo pode bater recordes de público no duelo com o Bahia

Apontada como uma das responsáveis pela reação da equipe no Campeonato Brasileiro, a torcida do São Paulo pode alcançar uma série de marcas expressivas no último jogo do ano, marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do Bahia, o São Paulo poderá chegar ao número de um milhão de torcedores no ano como mandante. Para isso, terá de levar ao menos 49.617 pessoas ao estádio tricolor.

Além disso, a equipe comandada por Dorival Júnior tem a possibilidade de fazer da temporada 2017 aquela com o maior número de torcedores de sua história na condição de mandante. Para atingir o feito, 51.600 pessoas precisarão assistir ao derradeiro confronto do time no ano.

Dessa forma, a agremiação do Morumbi registraria 1.001.983 torcedores em 2017 e ultrapassaria a marca de 2006, quando 1.001.982 pessoas assistiram jogos no estádio – naquele ano, o São Paulo chegou à final da Copa Libertadores e foi campeão brasileiro, o que contribuiu para lotar frequentemente a sua casa.

Por fim, o clube pode bater o seu próprio recorde de público na edição 2017 do Brasileirão. A melhor marca pertence ao Majestoso disputado em 24 de setembro, quando 61.142 tricolores assistiram ao empate por 1 a 1 entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi.

Há três fatores que podem contribuir para que o São Paulo atinja esses feitos. Ídolo da torcida, o zagueiro Diego Lugano será titular em sua despedida como jogador do clube. O time, livre do rebaixamento, ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores de 2018, apesar das remotas chances.

Ademais, os preços dos ingressos são convidativos para o duelo com o Bahia. A diretoria tricolor, em retribuição ao apoio da torcida durante os momentos mais delicados do Brasileiro, comercializou os bilhetes de arquibancadas a R$ 1.

“É um valor simbólico e que completa o que o torcedor fez por toda a temporada, sendo um exemplo para todo o país em termos de comportamento. Que seja o reflexo de um agradecimento de todos nós pela maneira como os torcedores nos acolheram”, disse o técnico Dorival Júnior.