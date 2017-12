Grêmio e Fla encurtam distância entre São Paulo e Libertadores

A distância entre o São Paulo e a Copa Libertadores de 2018 diminuiu um pouco durante esta semana. Com o título do Grêmio na principal competição continental e a classificação do Flamengo à final da Sul-Americana, o time tricolor renovou suas esperanças em conquistar uma vaga.

Com a vitória dos gaúchos sobre o Lanús, da Argentina, o G7 do Campeonato Brasileiro, inalcançável para o São Paulo, se transformou em G8. O Botafogo é o ocupante da oitava posição, com 52 pontos, três a mais que o clube do Morumbi, que figura na 12ª colocação.

Para terminar o Brasileiro no oitavo lugar, portanto, os comandados de Dorival Júnior terão de vencer o 11º colocado Bahia, neste domingo, no Morumbi, torcer por uma derrota do Botafogo diante do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e tirar uma diferença de quatro gols no saldo em relação ao time alvinegro.

Ainda assim, a combinação de resultados não para por aí. O São Paulo ainda precisará que o Atlético-MG não vença a provável equipe reserva do Grêmio, no Independência, e a Chapecoense, no máximo, empate com o Coritiba, em Santa Catarina.

Para não depender de tantas combinações, o Tricolor fica na torcida pelo Flamengo, que nesta quinta-feira alcançou a final da Sul-Americana ao eliminar o colombiano Junior Barranquilla. O Rubro-Negro enfrentará na decisão o Independiente, da Argentina – as finais serão disputadas nos dias 6 e 13 de dezembro, sendo que o jogo de volta terá o time brasileiro como mandante.

Dessa forma, caso o Flamengo seja campeão, o G8 viraria G9 e as chances aumentariam ainda mais para o São Paulo. Para terminar em nono, os paulistas já não precisariam passar o Botafogo na tabela, portanto. Teriam apenas que vencer o Bahia e contar com tropeços de Chapecoense e Atlético-MG.

Válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o duelo frente aos baianos será realizado neste domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), e marcará o retorno do time ao Morumbi após jogar cinco partidas como mandante no Pacaembu. Também será a despedida do zagueiro Diego Lugano, ídolo da torcida e um dos líderes do elenco, como jogador do São Paulo.