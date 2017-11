São Paulo abre vendas com ingressos a R$ 1 para domingo

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira a venda de ingressos a partir de R$ 1 para o último jogo da temporada, marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Bahia, no Morumbi. A ideia é agradecer a torcida pelo apoio demonstrado durante o Campeonato Brasileiro.

O valor praticamente simbólico, destinado aos 30 mil ingressos das arquibancadas, será possível graças à contribuição do Banco Inter e da construtora MRV, dois dos patrocinadores do clube. Dos R$ 20 normalmente cobrados pelas entradas, as empresas bancarão R$ 9, enquanto o Tricolor arcará com R$ 10.

A Total Acesso, empresa contratada para fazer a comercialização dos bilhetes, abriu na tarde desta segunda-feira as vendas aos sócio-torcedores. Os ingressos para o público em geral começarão a ser comercializados na próxima quinta, a partir das 10 horas (de Brasília).

Sócio Torcedor já pode comprar ingressos para Tricolor x Bahia! Em um esforço do clube, @SPFCBancoInter e @mrvengenharia em retribuição ao SHOW da torcida em 2017, as entradas para arquibancadas custam R$ 1! #IssoÉTorcida 🔴⚪⚫ COMPRE: https://t.co/cEd4cG7O2W pic.twitter.com/dHmkRdukvE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 27, 2017

“Estamos muito felizes em poder contribuir para que o São Paulo ultrapasse um milhão de torcedores na temporada, com a possibilidade também de atingir a marca histórica de 2006”, afirma João Vitor Menin, presidente do Banco Inter.

Para atingir o número de um milhão de torcedores em jogos como mandante, o Tricolor terá de enfrentar o Bahia diante de 49.617 pessoas. Se quiser fazer da temporada 2017 aquela com o maior público de sua história, o time treinado por Dorival Júnior precisará levar 51.600 torcedores ao Morumbi.

Livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi empurrado massivamente por sua torcida em praticamente todos os jogos como mandante. O clube ostenta a segunda maior média de público da competição, com 33.825 torcedores por jogo, ficando atrás apenas do Corinthians, com 40.007.

A média tricolor poderia ter sido ainda maior se o time tivesse jogado no Morumbi nas últimas cinco partidas como mandante no Brasileirão – o estádio foi palco de shows entre outubro e novembro. Nesse período, o São Paulo mandou seus compromissos no Pacaembu, onde obteve três vitórias e dois empates.

Apesar do caráter de despedida do confronto, o São Paulo, que já está classificado para a Copa Sul-Americana de 2018, ainda alimenta esperanças de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Para isso, além de ter que vencer o Bahia, um concorrente direto, a equipe do Morumbi precisa torcer por uma extensa combinação de resultados.