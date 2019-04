São Paulo inicia preparação com jogo-treino e dúvidas no DM

Após desfrutar de um dia de folga, o São Paulo se reapresenta na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda, e iniciará sua preparação para o clássico contra o Corinthians, pela segunda final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, em Itaquera.

Para o primeiro dia de trabalho na semana, a comissão técnica tricolor programou um jogo-treino para os reservas disputarem contra o São Caetano. Há a possibilidade de Cuca observar Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno em ação. O trio não pode atuar no Paulistão, pois foi contratado fora do período de inscrições.

Enquanto o jogo-treino rolar no campo, os atletas que participaram do empate por 0 a 0 com o Corinthians, no último domingo, no Morumbi, realizarão exercícios regenerativos na parte interna do CT. Portanto, Cuca terá todo o grupo à disposição somente na quarta-feira.

Ainda na segunda-feira, o treinador deverá ficar sabendo se poderá ou não contar com Pablo e Liziero no jogo de volta. Com problemas físicos, a dupla desfalcou o São Paulo no primeiro Majestoso decisivo.

O volante sentiu uma lesão na coxa esquerda e ficou de fazer um exame médico para saber a gravidade do problema. Já o atacante perdeu as últimas duas partidas por causa de uma contusão na panturrilha. A princípio, o clube considera difícil contar com eles no domingo.

Ao contrário do São Paulo, o Corinthians não terá a semana livre para se preparar para a grande decisão do Paulista. Na quarta-feira, o time alvinegro encara a Chapecoense, na Arena Condá, pela Copa do Brasil. Cuca, porém, minimiza o maior tempo de trabalho à disposição.

“O Corinthians tem um elenco grande, bastante forte, jogadores importantes. Talvez percam em termos de treinamento, mas têm um elenco qualificado. Não vejo grande vantagem em cima disso”, avaliou o treinador, que indicou quais serão suas prioridades na semana.

“É geral: a parte emocional, técnica, tática, escolher o time certo. Escolher o time certo é fácil: é só ganhar o jogo. Vamos trabalhar bem a semana toda e ir para o grande jogo”, complementou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com