São Paulo dá folga a titulares antes de clássico com o Corinthians

Os titulares do São Paulo receberam folga nesta sexta-feira. Em uma semana marcada por mudanças na programação, o Tricolor realizou uma atividade apenas com os jogadores que não viajaram ao Chile, onde a equipe de Roger Machado empatou sem gols com o O'Higgins.

A delegação são-paulina retornou ao Brasil logo após a partida e tinha treinamento marcado para as 16h (de Brasília) desta sexta-feira, no SuperCT. Contudo, a programação foi alterada, e apenas os reservas participaram da atividade, realizada no período da manhã.

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Apesar da mudança nesta sexta, a tendência é de que o planejamento inicial seja mantido para sábado. Assim, Roger Machado deve comandar o único treino com elenco completo antes do clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ainda deve ter sete desfalques para o clássico: Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Alan Franco (estiramento no adutor direito), Robert Arboleda (afastado), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Marcos Antônio (lesão na coxa), Pablo Maia (fratura nos ossos da face e do nariz) e Lucas Moura, que se recupera de cirurgia após ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita.

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