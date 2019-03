São Paulo confirma clássico contra o Palmeiras no Pacaembu

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O que já era suspeita foi confirmado neste domingo. Por meio de nota oficial, o São Paulo afirmou que, por conta das chuvas do último sábado, o clássico contra o Palmeiras será realizado no Estádio do Pacaembu, e não no Morumbi. Na última segunda-feira, o temporal ocorrido já havia comprometido a estrutura do complexo social e do estádio são-paulino.

De acordo com o próprio Tricolor, a chuva de antes da partida contra a Ferroviária afetou mais a questão de limpeza das estruturas.

A partida entre São Paulo e Palmeiras será disputada às 16h30 (horário de Brasília) do próximo sábado e será válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Confira a nota oficial do São Paulo:

Na noite do último sábado (9), o complexo social do São Paulo Futebol Clube e o estádio do Morumbi foram atingidos por um alagamento em decorrência das fortes chuvas que mais uma vez impactaram a Zona Sul da capital paulista. A dimensão e as consequências, no entanto, foram significativamente menores para as estruturas do clube do que o observado há uma semana.

Desde o último dia 2, o São Paulo trabalha em ações emergenciais para reparar os danos causados pelas chuvas e minimizar os riscos de novos alagamentos. Na última semana, já haviam sido concluídos os processos de retirada de entulho das áreas afetadas e de esgotamento da água acumulada nas piscinas do complexo social, além de iniciados os estudos para reconstrução do muro que cedeu parcialmente na Rua Jules Rimet e de execução de contenção da área afetada por erosão perto do edifício Vilanova Artigas. Tais trabalhos foram afetados minimamente pelo alagamento deste último sábado, cujas consequências se resumem basicamente ao retrocesso na limpeza do clube e do estádio.

O novo alagamento não afeta o funcionamento do Concept Hall e dos espaços comerciais alocados no estádio, que na última sexta-feira passaram a retomar atividade. A interdição do complexo social está mantida e segue o cronograma informado previamente para que os trabalhos de limpeza, reparos e higienização sigam com a mesma intensidade.

Apesar dos danos menores, o São Paulo confirma que a partida contra o Palmeiras, no próximo dia 16, será realizada no estádio do Pacaembu.