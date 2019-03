Chuva causa estragos na sede social do São Paulo

O temporal que castigou a capital paulista na noite deste sábado trouxe um grande problema ao São Paulo. A sede social do clube paulista – localizada Zona Sul da cidade – e próprio estádio do Morumbi sofreram com uma série de prejuízos em função dos alagamentos na região.

Em nota oficial, o São Paulo confirmou que o local ficará fechado, sem um prazo para normalizar as atividades. “O complexo social do São Paulo Futebol Clube passará por uma interdição de período ainda indeterminado, a partir deste domingo, para trabalho de limpeza e reparos nas áreas atingidas pelo acúmulo de água, após as fortes chuvas deste sábado”.

Os problemas vão afetar o cotidiano dos associados do Tricolor. As atividades relacionadas ao Carnaval serão canceladas. “O Clube pede a compreensão e o apoio dos associados neste momento difícil, e informa que trabalhará intensamente para readequar as dependências do complexo social às devidas condições”, emendou a nota são-paulina.