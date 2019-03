Morumbi volta a sofrer com chuva e clássico será no Pacaembu

A chuva voltou a castigar a cidade de São Paulo na tarde e noite desse sábado e o clube do Morumbi mais uma vez sofreu com danos em sua sede social e no estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Pouco antes da delegação tricolor chegar ao Pacaembu para a partida contra a Ferroviária, a reportagem confirmou que a água e muita lama voltaram a invadir as dependências do São Paulo, castigando o patrimônio.

Com isso, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, agendado para sábado que vem, definitivamente terá de acontecer no estádio do Pacaembu. Mandante, o tricolor ainda aguardava, com esperança de que os trabalhos de reconstrução dessem ao Morumbi condições de receber o Choque-Rei. A chuva desse sábado findou essa possibilidade.

Na segunda-feira passada, um verdadeiro temporal pegou a todos de surpresa no São Paulo e forçou a interdição da sede social por 30 dias, o que também culminou com o cancelamento de todos os eventos carnavalescos pré-programados.