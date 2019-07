São Paulo compra franquia e vai disputar o NBB em 2019-20

Mesmo depois de bater na trave na Liga Ouro, o São Paulo vai disputar o Novo Basquete Brasil na próxima temporada. Nesta quarta-feira, o Tricolor confirmou pelo Twitter sua presença na principal competição de basquete do país.

O São Paulo disputará o NBB na vaga que antes era ocupada pelo Joinville. A equipe catarinense abriu mão de disputar a próxima temporada por questões financeiras. Assim, o Tricolor comprou a franquia e se garantiu na competição sem depender de convite da Liga Nacional de Basquete.

Por enquanto, o São Paulo volta suas atenções ao Campeonato Paulista de Basquete, que disputa a partir do dia 2 de agosto. O elenco conta com Shamell, Desmond Holloway, Jones, George de Paula, Jefferson William, Cassiano, Kurtz e Renan Lenz, além dos jovens Danilo, Igor e Mamedes. O clube poderá contratar mais um estrangeiro para disputar o NBB.

O Joinville foi lanterna da última edição do NBB e, por isso, poderia ser rebaixado para a Liga Ouro. Porém com uma mudança de regulamento na segunda divisão do basquete brasileiro, a equipe catarinense se livrou da queda, o que permitiu a manobra do São Paulo.