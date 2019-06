São Paulo perde para Unifacisa no Morumbi e fica com vice da Liga Ouro

No quinto e decisivo jogo das finais da Liga Ouro de Basquete, disputado nesta sexta-feira, o São Paulo foi derrotado pela Unifacisa por 80 a 78 e não conseguiu o título da competição. Com isso, a equipe paulista perdeu a chance de conquistar a vaga para a NBB (Novo Basquete Brasil) dentro de casa, no Ginásio do Morumbi. Por outro lado, os paraibanos cravaram uma vaga na elite do basquete para o ano que vem.

O cestinha e principal jogador da partida foi Okorie, da equipe visitante. O norte-americano anotou 23 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. Também pelos vencedores, Pezão foi o líder em rebotes, com 11. Pelo time da casa, Jones teve grande atuação, com 21 pontos, e Stocks, com 9 rebotes e 8 assistências.

A equipe de Campina Grande foi superior durante praticamente todo o jogo, mesmo atuando fora dos seus domínios. No primeiro quarto, os visitantes começaram melhor e chegaram a abrir quatro pontos de vantagem, porém o Tricolor reagiu e conseguiu terminar o período na frente: 19 a 16.

A vantagem pouco durou porque a Unifacisa entrou muito mais ligada no segundo quarto e logo correu atrás do prejuízo, chegando a abrir oito pontos. Os mandantes se aproximaram, mas foram para o intervalo perdendo por 44 a 39.

Na volta do descanso, os visitantes continuaram dominantes o adversário e foram para o decisivo quarto com apenas 3 pontos de vantagem: 61 a 58. Com toda emoção reservada para o final, as duas equipes partiram com todas as forças para o ataque em busca do título. Nervoso, o São Paulo errou muito e viu o adversário aproveitar as falhas. Assim, os paraibanos triunfaram e garantiram uma vaga na elite do basquete no ano que vem.

Confira todos os resultados das Finais da Liga Ouro:

Jogo 1 – 21/05 (Terça-feira) – São Paulo 72 x 81 Unifacisa – Ginásio do Morumbi

Jogo 2 – 23/05 (Quinta-feira) – São Paulo 85 x 84 Unifacisa – Ginásio do Morumbi

Jogo 3 – 26/05 (Domingo) – Unifacisa 71 x 66 São Paulo – Arena Unifacisa

Jogo 4 – 28/05 (Terça-feira) – Unifacisa 82 x 86 São Paulo – Arena Unifacisa

Jogo 5 – 31/05 (Sexta-feira) – São Paulo 78 x 80 Unifacisa – Ginásio do Morumbi