Santos recebe o São Paulo logo na 3ª rodada do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e horários das oito primeiras rodadas do Paulistão 2019. A competição, que abre a temporada do futebol profissional em São Paulo, contará com o clássico San-São logo na terceira rodada, às 17h (de Brasília).

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 19 de janeiro, às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Morumbi. Depois, na quarta-feira seguinte, visita o Novorizontino, às 21h.

Já na terceira rodada a equipe comandada pelo técnico André Jardine medirá forças com o time recém-assumido pelo argentino Jorge Sampaoli. Vistos como dois técnicos inovadores, os comandantes de São Paulo e Santos devem protagonizar um clássico interessante na terceira rodada, dia 27 de janeiro, às 17h – o mando de campo é do Peixe.

Ainda de acordo com a data e horário das oito primeiras rodadas divulgados pela FPF, o São Paulo terá pela frente o Corinthians no início da competição. Assim como contra o Santos, o Tricolor enfrentará o Timão fora de casa, em Itaquera, onde jamais venceu, no dia 16 de fevereiro, às 19h.

Confira a tabela detalhada do São Paulo até a 8ª rodada do Paulistão:

1ª rodada – 19/01 (sábado), às 19h30 – São Paulo x Mirassol

2ª rodada – 24/01 (quarta-feira), às 21h – Novorizontino x São Paulo

3ª rodada – 27/01 (domingo), às 17h – Santos x São Paulo

4ª rodada – 31/01 (quinta-feira), às 21h – São Paulo x Guarani

5ª rodada – 03/02 (domingo), às 21h – São Paulo x São Bento

6ª rodada – 10/02 (sábado), às 19h – Ponte Preta x São Paulo

7ª rodada – 16/02 (sábado), às 19h – Corinthians x São Paulo

8ª rodada – 24/02 (sábado), às 19h – São Paulo x Red Bull Brasil