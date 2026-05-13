Roger sofre com desfalques e ainda não repetiu escalação no São Paulo

Como chega o São Paulo?
O São Paulo vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians por 3 a 2, a quarta partida seguida em que o Tricolor não vence. Ao fim da 15ª rodada, o clube permanece na quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos.
Pressionado, Roger Machado contará com a vantagem da vitória no primeiro confronto contra o Juventude, em que o São Paulo venceu os Jaconeros por 1 a 0 no Morumbis. Sendo assim, a equipe paulista precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, a classificação será decidida nos pênaltis.
Próximos jogos do São Paulo
Jogo: Juventude x São Paulo
Competição: Copa do Brasil (5ª fase | Volta)
Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Jogo: Fluminense x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
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