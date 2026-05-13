Roger sofre com desfalques e ainda não repetiu escalação no São Paulo

Com dois meses no comando do São Paulo, um dado do trabalho de Roger Machado chama a atenção. Em 16 partidas, o treinador ainda não conseguiu repetir a mesma escalação em jogos consecutivos.

Entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Roger vem enfrentando dificuldades para encontrar uma formação considerada ideal. O principal motivo são os constantes desfalques, causados por lesões e suspensões.

Na rodada mais recente, por exemplo, na derrota por 3 a 2 para o Corinthians, o treinador precisou lidar com oito ausências. Para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira, as mesmas oito baixas seguem fora de combate.

No início do trabalho, em março, quando tinha o elenco completo à disposição, Roger Machado optou por promover testes e alternar peças, o que também impediu a repetição das escalações.

Com o passar das semanas, porém, o treinador passou a conviver com lesões importantes e perdeu atletas considerados titulares em praticamente todos os setores do campo. Entre os problemas, estão a grave contusão de Lucas Moura, ausências no sistema defensivo e o desfalque de Marcos Antônio.

Veja todas as baixas do São Paulo: