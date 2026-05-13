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Roger sofre com desfalques e ainda não repetiu escalação no São Paulo

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 07:00

Com dois meses no comando do São Paulo, um dado do trabalho de Roger Machado chama a atenção. Em 16 partidas, o treinador ainda não conseguiu repetir a mesma escalação em jogos consecutivos.

Entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Roger vem enfrentando dificuldades para encontrar uma formação considerada ideal. O principal motivo são os constantes desfalques, causados por lesões e suspensões.

Na rodada mais recente, por exemplo, na derrota por 3 a 2 para o Corinthians, o treinador precisou lidar com oito ausências. Para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira, as mesmas oito baixas seguem fora de combate.

No início do trabalho, em março, quando tinha o elenco completo à disposição, Roger Machado optou por promover testes e alternar peças, o que também impediu a repetição das escalações.

Com o passar das semanas, porém, o treinador passou a conviver com lesões importantes e perdeu atletas considerados titulares em praticamente todos os setores do campo. Entre os problemas, estão a grave contusão de Lucas Moura, ausências no sistema defensivo e o desfalque de Marcos Antônio.

Veja todas as baixas do São Paulo:

  • Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda)
  • Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito)
  • Maik (dores musculares)
  • Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda)
  • Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz)
  • Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito)
  • Lucas Moura (ruptura do tendão de Aquiles)
  • Robert Arboleda (afastado)

Como chega o São Paulo?

O São Paulo vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians por 3 a 2, a quarta partida seguida em que o Tricolor não vence. Ao fim da 15ª rodada, o clube permanece na quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos.

Pressionado, Roger Machado contará com a vantagem da vitória no primeiro confronto contra o Juventude, em que o São Paulo venceu os Jaconeros por 1 a 0 no Morumbis. Sendo assim, a equipe paulista precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, a classificação será decidida nos pênaltis.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo
Competição: Copa do Brasil (5ª fase | Volta)
Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Jogo: Fluminense x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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