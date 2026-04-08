Rafael cita condições climáticas no Uruguai e exalta vitória do São Paulo na estreia da Sul-Americana

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana e venceu o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. O goleiro Rafael analisou o resultado e falou sobre a superação das condições climáticas enfrentadas em Montevidéu.

"Uma partida muito difícil, com vento e chuva. Sabíamos da dificuldade, mas era muito importante para nós pontuarmos, ganhar o jogo e estou muito contente com isso. As condições do vento atrapalharam muito as duas equipes e foi um jogo muito disputado e difícil de jogar pelas condições climáticas", disse ao Paramount+.

"O mais importante são os três pontos que levamos para casa. Concentrar no Brasileirão, mas sabemos que a Sul-Americana é um campeonato difícil, que vamos ter que nos superar todos os jogos", seguiu.

O Tricolor teve chance de ir para o intervalo com vantagem, mas só balançou a rede no segundo tempo. Aos cinco, Cauly marcou, mas o lance foi anulado. Dez minutos depois, Bobadilla aproveitou e garantiu o gol que deu a vitória ao São Paulo.

Situação do São Paulo

Com a vitória, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos conquistados, empatado com o O'Higgins, que venceu o Millonarios por 2 a 0 e assume a liderança da chave pelo saldo de gols.

Agora, a equipe comandada por Roger Machado volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Tricolor é o vice-líder, com 20 pontos conquistados, cinco a menos que o Palmeiras.

Próximo jogo do São Paulo