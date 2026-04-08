São Paulo bate o Boston River e estreia com vitória na Sul-Americana

O São Paulo estreou com vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o Tricolor venceu o Boston River por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, com gol de Bobadilla.

Situação na tabela

Com a vitória, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos conquistados, empatado com o O'Higgins, que venceu o Millonarios por 2 a 0 e assume a liderança da chave pelo saldo de gols. O Boston River, por sua vez, fica em terceiro lugar, sem nenhum ponto.

📋 Resumo do jogo

🟢🔴 BOSTON RIVER-URU 0 x 1 SÃO PAULO 🔴⚪⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (1ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Ignácio Fernández (Boston River); Rafael (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Leandro Rey Hilfer (ARG)

: Leandro Rey Hilfer (ARG) Assistentes : Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)

: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG) VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

Gol

⚽ Bobadilla, aos 15' do 2°T (São Paulo)

🟢🔴 Boston River

Bruno Antúnez; Rivero, Martín González e Ignacio Fernandez; Dafonte (Acosta), Lautaro Vázquez, Amado (Gastón Ramírez), Jairo O'Neil e Francisco Barrios; Yair González (Franco Perez) e Bonfiglio (Alexander González).

Técnico: Ignacio Ithurralde

🔴⚪⚫ São Paulo

Rafael; Cédric, Dória (Rafael Tolói), Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira); Ferreira (Tetê), Tapia (Artur) e André Silva.

Técnico: Roger Machado

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O São Paulo conseguiu superar o vento e a chuva e começou dominando a posse de bola. A equipe paulista, então, arriscou pela primeira vez aos cinco minutos. Enzo Díaz recuperou a bola, acionou Ferreirinha, que ajeitou para Bobadilla. O paraguaio finalizou de fora da área e mandou por cima do gol. O Boston River, por sua vez, chegou pela direita aos 13, com Yair González, que teve o cruzamento interceptado por Enzo. Na sequência, Yair arrancou em velocidade e soltou a pancada para defesa de Rafael.

O Tricolor voltou a assustar aos 18. Após cobrança de falta de Cauly, a bola desviou na defesa do Boston River e sobrou para Alan Franco, que finalizou de dentro da área e foi bloqueado, mandando para fora. Ferreirinha desperdiçou boa chance aos 28. Bobadilla acionou o atacante na direita, ele limpou a marcação e bateu para defesa de Antúnez.

Pouco depois, o time uruguaio tentou responder, mas parou na defesa são-paulina. Os paulistas responderam com Cauly, que carregou bem a bola, driblou a marcação e finalizou de fora da área, mandando perto da trave do Boston River. Aos 45, Ferreirinha recebeu de Danielzinho e arriscou mais uma de longe, a bola pegou efeito, mas o goleiro salvou.

Segundo tempo

O São Paulo chegou a abrir o placar aos cinco minutos do segundo tempo, com Cauly, que desviou após tentativa de Tapia, mas a arbitragem anulou o tento do Tricolor. Aos 13, o São Paulo teve mais uma boa chegada, Danielzinho soltou uma pancada e Antúnez fez a defesa.

A insistência são-paulina foi premiada aos 15 minutos. Bobadilla recebeu de Ferreirinha na entrada da área, driblou a marcação e finalizou cruzado, sem chance de defesa para o goleiro dessa vez. Aos 23, o Boston River assustou. Após bate e rebate perto da entrada da área, Dafonte arriscou o chute, mas mandou por cima do travessão de Rafael.

Próximos jogos

Boston River

Jogo : Defensor Sporting x Boston River

: Defensor Sporting x Boston River Competição : Liga Uruguaia (11ª rodada)

: Liga Uruguaia (11ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 15h30 (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 15h30 (de Brasília) Local: Estádio Luis Franzini, em Montevidéu (URU)

São Paulo