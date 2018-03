Rodrigo Caio reforça o São Paulo em decisão contra o Corinthians

O São Paulo terá Rodrigo Caio de volta para a decisão contra o Corinthians, marcada para às 21h45 dessa quarta-feira, na Arena de Itaquera. Depois de ficar no banco de reservas nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, o defensor deixou Berlim logo após a vitória sobre os alemães e tem previsão de chegar a capital paulista na tarde dessa quarta. O camisa 3 vai direto para o CT da Barra Funda, de onde partirá o ônibus com a delegação tricolor rumo a Zona Leste.

Quem também estará à disposição de Diego Aguirre é Edimar. O lateral esquerdo se recuperou de um entorse no joelho direito e deve compor o banco de reservas são-paulino, diferente de Rodrigo Caio, que chega para retomar seu posto ao lado de Arboleda. No último domingo, Bruno Alves o substituiu.

Por outro lado, o treinador uruguaio não contará com Anderson Martins (dores na região dorsal), Hudson (aprimora a forma física após se recuperar de dor no adutor direito), Júnior Tavares (contratura no adutor direito), Valdívia (pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda) e Cueva (Seleção Peruana).

O São Paulo fechou a preparação para o Majestoso na tarde dessa terça com um treino privado no CT da Barra Funda, mas não deve ter grandes mudanças na escalação. A tendência é que Aguirre comece o clássico com: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Petros, Marcos Guilherme, Nenê e Liziero; Tréllez.

Depois de vencer o arquirrival no Morumbi por 1 a 0, o São Paulo só precisa de um empate para se garantir na final do Campeonato Paulista. Um revés por um gol de diferença leva a definição para os pênaltis, e qualquer derrota tricolor por dois gols ou mais elimina a equipe de forma direta no tempo regulamentar.

Confira os 23 jogadores do São Paulo relacionados para o Majestoso:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Morato e Tréllez