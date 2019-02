Raí não se arrepende de efetivar Jardine e chama a responsabilidade

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, afirmou nesta quinta-feira que não se arrepende de ter efetivado André Jardine como treinador da equipe profissional. Após o anúncio da saída do técnico gaúcho do cargo e a contratação de Cuca, o ídolo tricolor justificou a escolha feita no ano passado e chamou a responsabilidade pelo momento turbulento que o clube vive neste início de temporada.

“Efetivaria o Jardine [de novo], porque ele tem história, pela sua capacidade, pelo histórico que tem no São Paulo, nas categorias de base e também pelo fato de já estar há um tempo por aqui. O time vinha caindo muito de produção [com o Aguirre], tínhamos dois desafios pela frente, o Grêmio e o Cruzeiro, nos últimos jogos. Tivemos uma pequena reação, esperávamos ficar entre os quatro primeiros colocados”, disse Raí, antes de comentar sobre a participação do São Paulo na Copa Flórida, torneio apontado por muitos como prejudicial para a pré-temporada da equipe.

“A Florida Cup é algo que fizemos em julho, agosto. Então, acreditávamos nessa classificação entre os quatro primeiros colocados. Também sabemos que o calendário do futebol brasileiro impõe dificuldade em todos os planejamentos. Já vimos que muitos clubes que passaram pela Florida Cup tiveram maus resultados e outros foram campeões. Não é pela Florida Cup. O calendário do futebol brasileiro sempre deixa a gente em situações difíceis”, prosseguiu.

Com o insucesso de André Jardine em tentar implementar sua filosofia de jogo na equipe profissional, Raí preferiu minimizar a responsabilidade jogada sobre os ombros do treinador do São Paulo alegando que o responsável por todo o planejamento do clube para 2019 foi ele.

“Não só o resultado, mas [o que pesou foi] também a maneira. O jogo não estava rendendo, a produção não estava acontecendo, isso reconhecidamente, conversando com ele [André Jardine] também. Ele assume a responsabilidade, mas a responsabilidade maior é minha. Foi algo em que a gente acreditou, que neste momento não funcionou, mas que tenho certeza que Jardine ainda terá muito êxito em sua carreira aqui e em qualquer clube ou seleção que ele passar”, concluiu.