"Preciso de um tempo", diz Dória após rescisão com São Paulo

Nesta quinta-feira, o São Paulo confirmou a rescisão contratual com o zagueiro Dória, que solicitou o término do vínculo após o empate com o Millonarios, pela Sul-Americana. Por meio de suas redes sociais, o defensor agradeceu o clube pelo suporte e afirmou que deixou o Tricolor por questões pessoais.

"Algumas coisas vão além do futebol. Hoje encerro meu ciclo no São Paulo. Foi uma decisão muito pessoal, tomada junto da minha família. Preciso de um tempo pra cuidar de questões pessoais. Minha gratidão ao clube pelo suporte e compreensão. Desejo muito sucesso ao São Paulo", publicou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por MATHEUS DÓRIA (@doria21)

O São Paulo chegou a conversar com o atleta e apresentou alternativas para sua permanência, mas Dória optou por deixar o clube. Assim, no acordo firmado entre as partes, o jogador abriu mão dos valores referentes ao restante de seu contrato.

Dória havia retornado ao São Paulo no início da temporada, em sua segunda passagem pelo clube. Em 2026, entrou em campo apenas 11 vezes.

Sem Dória, o São Paulo disputará as últimas três partidas antes da pausa para a Copa do Mundo com apenas dois zagueiros em condições de jogo: Sabino, que vem se destacando nas últimas rodadas, e Osorio, de apenas 19 anos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp