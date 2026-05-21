Após 11 jogos, Dória rescinde contrato com o São Paulo

A passagem de Dória pelo São Paulo já chegou ao fim. O zagueiro de 31 anos solicitou seu desligamento do Tricolor após a partida contra o Millonarios, pela Copa Sul-Americana. O defensor alegou questões pessoais para a rescisão contratual.

O São Paulo chegou a conversar com o atleta e apresentou alternativas para sua permanência, mas Dória optou por deixar o clube. Assim, no acordo firmado entre as partes, o jogador abriu mão dos valores referentes ao restante de seu contrato.

O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027. Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de… pic.twitter.com/UXBFjGiGdJ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 21, 2026

Dória havia retornado ao São Paulo no início da temporada, em sua segunda passagem pelo clube. Em 2026, entrou em campo apenas 11 vezes.

Agora, os problemas defensivos do Tricolor aumentam ainda mais. Nas últimas semanas, a equipe já convivia com os desfalques de Rafael Tolói e Alan Franco, ambos lesionados, além do afastamento de Arboleda. Dória vinha ganhando espaço sob o comando de Roger Machado e foi titular na estreia de Dorival Júnior.

Sem Dória, o São Paulo disputará as últimas três partidas antes da pausa para a Copa do Mundo FIFA 2026 com apenas dois zagueiros em condições de jogo: Sabino, que vem se destacando nas últimas rodadas, e Osorio, de apenas 19 anos.

Leia o comunicado do São Paulo na íntegra:

O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais.

Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva.

Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato.

O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento.

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