São Paulo cede empate ao Millonarios, e Dorival tem reestreia frustrada

Nesta terça-feira, no Morumbis, o São Paulo cedeu empate ao Millonarios por 1 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo marcou a estreia de Dorival Júnior em sua terceira passagem pelo Tricolor. O gol dos paulistas foi anotado por Luciano, enquanto Jorge Hurtado marcou para os visitantes.
Situação na Sul-Americana
Diante do empate, o São Paulo chega aos 9 pontos e permanece na liderança do Grupo C da competição internacional. O Tricolor pode perder a liderança da chave caso o O'Higgins, terceiro colocado com sete pontos, vença diante do Boston River.
O Millonarios, por sua vez, sobe para a terceira colocação, com oito unidades conquistadas.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫⚪ SÃO PAULO 1 x 1 MILLONARIOS 🔵⚪🔵
🏆 Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana
🏟️ Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Calleri, Ferreira, Artur e Bobadilla (São Paulo) | Mosquera, Sebastían del Castillo e Alex Castro (Millonarios)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum
Arbitragem
Árbitro: Kevin Ortega (Peru)
Assistentes: Michael Orue (Peru) e Jesus Sanchez (Peru)
VAR: Carlos Orbe (Equador)
Gols
⚽ Luciano, aos 08′ do 1ºT (São Paulo)
⚽ Jorge Hurtado, aos 36 do 2ºT (Millonarios)
🔴⚫⚪ São Paulo
Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Matheus Dória e Enzo Díaz; Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Artur, Calleri (Tapia) e Ferreira (Wendell)
Técnico: Dorival Júnior
🔵⚪🔵 Millonarios
Diego Novoa; Sebastián del Castillo, Andres Llinas, Mosquera, Jorge Arias e Valencia; Mateo García (Stivem Veja), Ureña e David Silva (Alex Castro); Contreras e Leo Castro (Jorge Hurtado)
Técnico: Fabián Bustos
Como foi o jogo?
O São Paulo inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa inicial. Luciano recebeu passe de Bobadilla e, de fora da área, arriscou um chute. A finalização foi forte e no meio do gol, e o goleiro Novoa não conseguiu encaixar a bola, que morreu no fundo das redes.
A equipe de Dorival Júnior dominou a posse de bola nos minutos iniciais e quase ampliou aos 11, em bela troca de passes que terminou com finalização de calcanhar de Luciano defendida pelo arqueiro colombiano. O Tricolor ainda levou perigo aos 37 minutos, quando Luciano apareceu novamente na área e chutou por cima após jogada trabalhada pela esquerda.
O Millonarios cresceu na reta final da etapa inicial e criou suas melhores oportunidades a partir dos 32. David Silva recebeu cruzamento na área e finalizou mascado, assustando Rafael. A principal chance dos visitantes veio aos 44 minutos: Leonardo Castro desviou de cabeça e a bola sobrou para David Silva finalizar de perto, obrigando o goleiro são-paulino a fazer grande defesa para manter a vantagem no Morumbis.
Segundo tempo
O São Paulo voltou pressionando no segundo tempo e quase ampliou logo aos 2 minutos, quando Ferreira aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de primeira por cima do gol. A melhor oportunidade veio aos 5 minutos: Lucas Ramon avançou pela direita e cruzou na medida para Ferreira, que cabeceou em cima do goleiro colombiano, desperdiçando grande chance no Morumbis.
O Millonarios cresceu no jogo na reta final e chegou ao empate aos 35 minutos do segundo tempo. Matheus Dória errou na saída de bola no meio-campo, Hurtado arrancou em velocidade e finalizou. A bola ainda desviou em Alan Franco antes de morrer no fundo das redes, deixando tudo igual no Morumbis.
Antes do empate, o São Paulo quase ampliou aos 34 minutos em rápido contra-ataque. Tapia acelerou pela esquerda e encontrou Artur livre do outro lado, mas o atacante finalizou para fora com perigo. O time colombiano, por sua vez, passou a pressionar mais no campo ofensivo e levou perigo principalmente com Hurtado, que entrou bem na partida.
A situação ficou ainda mais complicada para o Tricolor aos 39 minutos, quando Alex Castro invadiu a área pela esquerda e caiu após contato com Matheus Dória. O árbitro assinalou pênalti para o Millonarios, mas Contreras isolou.
Próximos jogos
São Paulo
São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão
Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h
Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Millonarios
Millonarios x Boyaca Chico | 4ª rodada da Copa da Colômbia
Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h
Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)