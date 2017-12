Perto de Jean, São Paulo não deve renovar com Renan Ribeiro

Renan Ribeiro não deve ficar no São Paulo em 2018. Nos últimos dias, o clube do Morumbi havia decidido não renovar com o goleiro, cujo contrato vai até o dia 28 de maio. Assim, o Tricolor ficaria apenas no aguardo de propostas oficiais de outras equipes.

No entanto, com o repentino pedido de demissão de Vinicius Pinotti do cargo de diretor-executivo de futebol, ainda há uma pequena chance de Renan seguir no São Paulo. Isso porque um dos motivos para a saída do dirigente eram as divergências com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, no modo de conduzir as negociações.

Sem Pinotti, Leco e o advogado Alexandre Pássaro, além do diretor adjunto Fernando Bracalli Chapecó, estarão à frente das próximas decisões do clube relacionadas ao departamento de futebol. Nesse novo cenário, Renan poderia ganhar uma sobrevida no Tricolor, algo que não deve acontecer tendo em vista as preferências do técnico Dorival Júnior.

Aos 27 anos, Renan Ribeiro foi titular nas primeiras oito partidas sob o comando de Dorival, mas não agradou ao treinador e acabou preterido logo em seguida para a entrada de Sidão. O camisa 12 aproveitou a oportunidade e se destacou com grandes atuações, assumindo a posição nos últimos 18 jogos do ano.

Além disso, pesa contra Renan o fato de o São Paulo estar na iminência de contratar o goleiro Jean, do Bahia. Ambos os clubes já têm um acordo verbal, que deverá ser passado ao papel após as eleições no clube nordestino, marcadas para o dia 9 de dezembro.

Isso posto, a permanência de Renan Ribeiro deixou de ser prioridade no planejamento de 2018, quando Dorival deverá contar com Sidão, Jean e Lucas Perri em seu quadro de goleiros, além de outro atleta da base – possivelmente Lucas Batata.

Revelado pelo Atlético-MG, Renan Ribeiro defende o Tricolor desde maio de 2013 e demorou quase duas temporadas para estrear. No meio deste ano, chegou a receber uma proposta de renovação até 2021, mas não houve acerto salarial com a diretoria. Após perder a titularidade, em agosto, iniciou um tratamento para se recuperar de uma tendinite no joelho direito e terminou 2017 fora da lista de relacionados das partidas.