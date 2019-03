Pato admite conversa com Felipão e explica escolha pelo Tricolor: “Por amor”

Alexandre Pato foi apresentado como novo reforço do São Paulo na tarde desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Com contrato até o fim de 2022, o atacante admitiu que chegou a conversar com o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, e também com Jorge Sampaoli, comandante do Santos. Entretanto, foi o Tricolor quem acabou conquistando o coração do atleta e vencendo a concorrência não só dos rivais, mas também de clubes da China e Europa.

“Todos sabem, ficaram sabendo. Conversei com o Felipão, como conversei com o Sampaoli, com o Cuca. O Cannavaro [técnico do Guangzhou Evergrande] me liga até agora, me deu os parabéns. Quando você está sozinho, não tem clube, as pessoas chegam, se apresentam, mas a palavra final sempre foi minha. Decidi voltar para o São Paulo e foi a escolha mais certa”, afirmou Pato, que contou com a presença de seus pais, Gilberto e Rozeli, e da sua namorada, Rebeca Abravanel na sala de imprensa do CT da Barra Funda.

Alegando que a vontade de se reaproximar da família após duas temporadas na China foi fundamental para o seu retorno ao São Paulo, Alexandre Pato garantiu que o carinho recebido pelos tricolores nas redes sociais também mexeu com ele ao ter de escolher qual seria o próximo passo de sua carreira.

“Estou muito feliz de voltar para casa, de voltar a ficar perto das pessoas que eu amo, representar um clube tão grandioso, com muitos títulos. Minha escolha pelo São Paulo foi por amor, me receberam de braços abertos, me deram um abraço tão forte que eu falei ‘esse abraço me marcou’. Minha escolha pelo São Paulo foi pelo legado que deixei, pelo carinho dos torcedores. É um amor que eu não tenho como explicar, porque em um momento difícil o clube veio e me abraço”, prosseguiu, sem esconder a emoção.

“Foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida. Estou muito feliz em voltar e vou fazer de tudo para que eu possa devolver a alegria aos torcedores que têm demonstrado muito carinho na rua e na internet”, completou.

Determinado a ficar marcado na história do São Paulo, Alexandre Pato espera ser peça-chave de um time que pode ser eternizado por acabar com o longo jejum de títulos do clube. Para isso, o atacante vai até mesmo buscar alguns conselhos com Raí e Lugano, ídolos tricolores que atualmente exercem cargos diretivos.

“Para entrar na história do clube você precisa ser campeão, ganhar títulos. Vou conversar com o Lugano, com o Raí depois, pedir umas dicas. Dentro de campo, para ser eternizado na história de um clube, você precisa ganhar títulos. Vim para ser eternizado, ajudar o São Paulo nessa reconstrução, muitos jogadores novos, que estão crescendo. Tenho total certeza que o São Paulo vai ser campeão, no momento justo, no momento que o torcedor merece”, concluiu.