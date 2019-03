São Paulo supera Palmeiras e fecha com Pato até 2022

Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. Após longa novela marcada por reviravoltas, o atacante rejeitou a proposta do Palmeiras e assinou contrato até o fim de 2022. Sem clube desde que rescindiu seu vínculo com o Tianjin TIanhai, da China, o jogador chega ao Morumbi como primeiro reforço para o técnico Cuca, que deve assumir o comando no próximo dia 2 de abril.

Em vídeo publicado na tarde desta quarta-feira em suas redes sociais, o São Paulo oficializou o retorno do atacante. Com o slogan “aqui o coração bate mais forte”, Alexandre Pato aparece comemorando um dos 38 gols que marcou com a camisa tricolor em sua primeira passagem.

Aqui o coração bate mais forte. pic.twitter.com/3MelfmFh4A — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2019

Neste primeiro ano, Pato receberá um salário menor em comparação aos seus vencimentos das outras três temporadas de contrato. Porém, o São Paulo se dispôs a ressarcir o atacante com o valor que ele desembolsou para rescindir seu contrato com o Tianjin Tianhai, da China (2,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 11 milhões). A saída de Diego Souza para o Botafogo ajudou nessa engenharia financeira.

O São Paulo apostava na identificação que o jogador possui com o clube e torcida para vencer a concorrência do Palmeiras. Foi defendendo o Tricolor que Pato, inclusive, conseguiu voltar ao futebol europeu, primeiro no Chelsea e posteriormente no Villarreal. O Palmeiras, por sua vez, dispunha de um poderio financeiro maior e, consequentemente, teve condições de fazer uma proposta mais atrativa economicamente, mas não bastou.

Dentro de campo também havia motivos para Alexandre Pato preferir retornar ao São Paulo. O atacante sabia que a possibilidade de se tornar titular no Tricolor e ter um papel de referência no grupo era maior do que no Palmeiras, que possui diversas opções no setor em que ele costuma atuar.

Em nenhum momento o São Paulo teve a intenção de entrar em um leilão para contar com Pato. Ciente de que o Palmeiras tinha a vantagem financeira nas tratativas, a diretoria tricolor propôs uma alternativa que estava ao alcance do clube e, mesmo pessimista pelo lado econômico, levou a melhor.

Em sua primeira passagem, emprestado pelo Corinthians, Pato atuou em 101 partidas, balançando as redes 38 vezes. Ao lado de Luis Fabiano, Alan Kardec, Ganso, Kaká e companhia ajudou o São Paulo a ficar com o vice-campeonato brasileiro de 2014.