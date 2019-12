Organizada do São Paulo chama Arboleda de mau-caráter e traíra

A Independente, principal organizada do São Paulo, não escondeu sua insatisfação com o zagueiro Arboleda, que foi flagrado vestindo a camisa do Palmeiras em uma foto vazada nas redes sociais na noite da última terça-feira.

Em publicação no Instagram, a torcida chamou o jogador de mau-caráter e recordou os históricos atletas que participaram da Legends Cup Brasil, no último domingo. Entre os lembrados, está o zagueiro Bordon, que jogou boa parte da final diante do Barcelona com o nariz quebrado.

“Arboleda mau-caráter, não respeitou a grandeza do São Paulo, trairagem com quem o defendia. A certeza não pode ficar impune. Se tivesse no Morumbi, na Legends Cup, vendo Lugano, Fabão e Bordon jogar, jamais ousaria usar uma camisa sem mundial e bi rebaixada”, publicou a organizada em sua conta oficial.

Nesta quarta-feira, o São Paulo optou por minimizar a situação de Arboleda em detrimento do que aconteceu com Jean, acusado e detido por violência doméstica. De qualquer modo, o clube disse que vai resolver a questão do equatoriano internamente.