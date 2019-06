Medalhões liberados e duas novidades: o 1º treino do São Paulo em Cotia

O elenco do São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira no CFA Laudo Natel, em Cotia. Após nove dias de folga por conta da pausa para a Copa América, o Tricolor deu o pontapé inicial em sua intertemporada com algumas novidades. Nenê, Jucilei e Bruno Peres não se reapresentaram, Lucas Perri voltou de empréstimo do Crystal Palace e Diego e Gabriel Sara iniciaram a transição para o time profissional.

O maior destaque ficou por conta da ausência dos medalhões do São Paulo. Nenê, Jucilei e Bruno Peres foram liberados pela diretoria para focarem em suas respectivas negociações para deixarem o Morumbi. Caso as tratativas não avancem, eles poderão voltar a trabalhar com o grupo mais para frente.

Já prevendo as saídas de Nenê e Jucilei, o técnico Cuca decidiu analisar algumas opções caseiras para substituir a experiente dupla. Diego e Gabriel Sara, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, iniciaram a transição para o time profissional nesta segunda-feira. O primeiro foi capitão na conquista do principal torneio de base do Brasil, enquanto o segundo era o camisa 10 e um dos nomes que chamaram a atenção de “olheiros” do Barcelona.

Já em relação a Bruno Peres, a diretoria do São Paulo também crê na saída do jogador e segue priorizando a vinda de Adriano, ex-Barcelona e que defendeu o Besiktas, da Turquia, nas últimas temporadas. O clube turco, inclusive, estaria interessado em Peres, conforme foi noticiado por veículos locais.

No gol a comissão técnica também passará a contar com mais uma opção. Lucas Perri, emprestado ao Crystal Palace, da Inglaterra, está de volta após o clube inglês não exercer sua compra e continuará treinando com o restante do grupo até segunda ordem. Veículos europeus vinculam o jovem de 21 anos ao Sporting, de Portugal, e Galatasaray, da Turquia.

A segunda-feira de treinamento do São Paulo começou com um circuito físico nas dependências internas do CFA Laudo Natel comandado pelo preparador Pedro Campos, que acabou ficando no lugar de Carlinhos Neves. Posteriormente, os atletas foram para o gramado, onde participaram de um treino simulando situações de jogo, com ênfase na intensidade, além de alternância de velocidade e direção.

Todos os treinos do São Paulo nesta semana serão fechados à imprensa. O elenco seguirá concentrado em Cotia até sábado, na sexta-feira enfrenta o São Bento em jogo-treino. No domingo, os atletas terão um dia de folga para rever a família e aproveitar o tempo livre antes de voltar a pegar no batente. O primeiro compromisso oficial do Tricolor acontece dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Morumbi.