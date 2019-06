Nenê, Jucilei e B. Peres são liberados para negociarem saída do São Paulo

Nenê, Jucilei e Bruno Peres não se reapresentaram ao São Paulo nesta segunda-feira, dia do primeiro treino da equipe após a folga de nove dias. O trio foi liberado pela diretoria do clube para buscar novos times para atuar, processo que faz parte da reformulação que o técnico Cuca pretende fazer à frente do Tricolor.

Apesar da liberação, Nenê, Jucilei e Bruno Peres podem ser reintegrados à rotina de trabalho do elenco caso as conversas para saírem do São Paulo não avancem. Por ora, o objetivo da diretoria tricolor é que eles não façam mais parte do plantel.

Neste ano, Nenê já teve seu nome vinculado a três clubes diferentes: Fortaleza, Fluminense e Goiás, mas as questões financeiras foram o principal obstáculo para que as tratativas se concretizassem. Embora tenha perdido o posto de titular com a chegada de Hernanes e a ascensão de Igor Gomes, o camisa 10 é o principal garçom da equipe na atual temporada, com cinco assistências.

Com contrato somente até o final deste ano, Nenê pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do dia 1 de julho. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Raí, ele analisa propostas de clubes brasileiros e também de clubes estrangeiros.

Já a situação de Jucilei é ainda mais complicada. O volante tem contrato com o São Paulo até 2021 e teria de contar com algum clube que estivesse interessado em compra-lo do Tricolor. No ano passado, o camisa 8 foi um dos pilares da equipe de Diego Aguirre, no entanto, não conseguiu manter o desempenho na atual temporada.

Bruno Peres, por sua vez, tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o final do ano. O lateral-direito, que pertence à Roma, muitas vezes sequer foi relacionado para as partidas e viu Hudson ser improvisado na posição ao invés de ser o escolhido para assumir o posto. Veículos turcos colocam o jogador próximo do Besiktas, da Turquia.

