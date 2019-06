Sara e Diego treinarão com os profissionais do São Paulo em Cotia

O elenco do São Paulo pode passar a contar em breve com mais jovens vindos das categorias de base. Gabriel Sara e Diego, ambos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, foram selecionados pela comissão técnica para participar de treinamentos do time profissional nesta semana, em Cotia. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A ideia de Cuca e seus auxiliares é fazer com a dupla algo parecido com o que foi feito com Morato, que chamou a atenção em um jogo-treino do time sub-20 com os profissionais. Gabriel Sara e Diego serão observados pela comissão durante a semana e devem preencher as lacunas que podem ser deixadas por Jucilei e Nenê, liberados para definirem seu futuro.

Gabriel Sara é um dos destaques do time sub-20 do São Paulo. O jovem de 19 anos se destaca pela sua capacidade criativa, atuando no meio-campo. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou sofrendo lesão e teve de assistir do lado de fora seus companheiros levantarem a taça. Com a possibilidade de saída de Nenê, Sara pode ganhar espaço, tendo apenas Igor Gomes como concorrente, e se tornar mais um “prata da casa” bem-sucedido.

Já o volante Diego foi capitão na conquista do principal torneio de base do Brasil e também foi um dos destaques da equipe campeã, assim como o zagueiro Morato, já promovido para o time profissional. Caso também passe a figurar na equipe de cima, Diego seria concorreria pela posição com Luan, outra cria de Cotia, além de nomes mais experientes, como Hudson.

