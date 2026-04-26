São Paulo bate Mirassol com gol de Luciano e volta a vencer pelo Brasileiro

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 22:58

Após duas derrotas consecutivas, o São Paulo reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada, o time tricolor contou com gol de Luciano para bater o Mirassol por 1 a 0.

Situação da tabela

Com 23 pontos, para alívio do técnico Roger Machado, o São Paulo figura na quarta colocação, atrás pelos critérios de desempate de Flamengo e Fluminense, que jogam neste domingo. Já o Mirassol, com apenas 10 pontos, aparece na 18ª posição.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪⚫ SÃO PAULO 1 x 0 MIRASSOL 🟡🟢🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Danielzinho (São Paulo) e Aldo Filho (Mirassol).
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.
👤 Público: 15.700 torcedores
💵 Renda: R$ 1.087.398,00

Gols

  • ⚽ Luciano, aos 31' do 2°T (São Paulo)

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
  • VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

🔴⚪⚫ São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla (Luan), Danielzinho e Cauly (Lucca); Artur, Calleri e Luciano (Dória).
Técnico: Roger Machado.

🟡🟢🟡 Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares) e Reinaldo; Shaylon (Denilson), Aldo Filho (Neto Moura) e Eduardo (Everton Galdino); André Luis e Alesson (Edson Carioca).
Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

No primeiro tempo, o São Paulo teve o controle das ações, mas teve dificuldade em criar chances claras para finalizar.  O Mirassol chegou a abrir o placar aos 40 minutos, quando Alesson recebeu na área e chutou cruzado para marcar. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do atacante.

Aos 44, o São Paulo teve sua melhor chance do primeiro tempo. Cauly cobrou falta na cabeça de Calleri, que testou para baixo mas parou em Walter, que fez grande defesa para evitar o gol.

Segundo tempo

Na segunda etapa, aos 14 minutos, Luciano recebeu pela esquerda e soltou um chutaço, que tirou tinta da trave de Walter. Três minutos depois, foi a vez do Mirassol de chegar com perigo. Em contra-ataque, André Luis recebeu dentro da área e parou em Rafael, que fez boa defesa.

O São Paulo abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo, quando Wendell infiltrou na linha de fundo e cruzou para Luciano, que cabeceou firme para marcar. Aos 40 minutos, Igor Formiga cabeceou para o meio e Tiquinho Soares, na pequena área, chutou para fora.

Próximo jogo do São Paulo

  • Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)
  • Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)

Próximo jogo do Mirassol

  • Mirassol x Always Ready (Copa Libertadores | 3ª rodada)
  • Data e horário: 29/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

