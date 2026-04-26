São Paulo bate Mirassol com gol de Luciano e volta a vencer pelo Brasileiro

Após duas derrotas consecutivas, o São Paulo reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada, o time tricolor contou com gol de Luciano para bater o Mirassol por 1 a 0.
Situação da tabela
Com 23 pontos, para alívio do técnico Roger Machado, o São Paulo figura na quarta colocação, atrás pelos critérios de desempate de Flamengo e Fluminense, que jogam neste domingo. Já o Mirassol, com apenas 10 pontos, aparece na 18ª posição.
2T | ⏱ 30min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LUCIANOOOOOOOOOOO!!! #SPFCxMIR (1-0)
📋 Resumo do jogo
🔴⚪⚫ SÃO PAULO 1 x 0 MIRASSOL 🟡🟢🟡
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Cartões amarelos: Danielzinho (São Paulo) e Aldo Filho (Mirassol).
Cartões vermelhos: nenhum.
👤 Público: 15.700 torcedores
💵 Renda: R$ 1.087.398,00
Gols
- ⚽ Luciano, aos 31' do 2°T (São Paulo)
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
🔴⚪⚫ São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla (Luan), Danielzinho e Cauly (Lucca); Artur, Calleri e Luciano (Dória).
Técnico: Roger Machado.
🟡🟢🟡 Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares) e Reinaldo; Shaylon (Denilson), Aldo Filho (Neto Moura) e Eduardo (Everton Galdino); André Luis e Alesson (Edson Carioca).
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
No primeiro tempo, o São Paulo teve o controle das ações, mas teve dificuldade em criar chances claras para finalizar. O Mirassol chegou a abrir o placar aos 40 minutos, quando Alesson recebeu na área e chutou cruzado para marcar. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do atacante.
Aos 44, o São Paulo teve sua melhor chance do primeiro tempo. Cauly cobrou falta na cabeça de Calleri, que testou para baixo mas parou em Walter, que fez grande defesa para evitar o gol.
Segundo tempo
Na segunda etapa, aos 14 minutos, Luciano recebeu pela esquerda e soltou um chutaço, que tirou tinta da trave de Walter. Três minutos depois, foi a vez do Mirassol de chegar com perigo. Em contra-ataque, André Luis recebeu dentro da área e parou em Rafael, que fez boa defesa.
O São Paulo abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo, quando Wendell infiltrou na linha de fundo e cruzou para Luciano, que cabeceou firme para marcar. Aos 40 minutos, Igor Formiga cabeceou para o meio e Tiquinho Soares, na pequena área, chutou para fora.
Próximo jogo do São Paulo
- Millonarios x São Paulo (Copa Sul-Americana | 3ª rodada)
- Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá (Colômbia)
Próximo jogo do Mirassol
- Mirassol x Always Ready (Copa Libertadores | 3ª rodada)
- Data e horário: 29/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
