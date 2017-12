Marco Aurélio Cunha manda mensagem de apoio a Raí no São Paulo

Novo diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí chega com grandes desafios a um clube que passa por problemas nos últimos anos. Por isso, todo apoio será bem-vindo ao ex-camisa 10. Ex-diretor do Tricolor e atual conselheiro, Marco Aurélio Cunha fez questão de transmitir uma palavra de confiança ao novo dirigente.

“Querido amigo Raí, espero que tenha muita sorte e possa realizar tudo o que pode como novo diretor executivo de futebol, confiança e capacidade não faltam. Tenho certeza que tudo o que você agregou durante a carreira, os cursos que fez, o que tem de valor pessoal e conhecimento, você vai transmitir ao São Paulo. Tenha meu apoio e confiança, sempre estarei ao seu lado para ajudar no que for necessário”. comentou o atual diretor da Seleção feminina de futebol.

Raí será apresentado nesta sexta-feira no São Paulo. Ele assume a vaga de Vinicius Pinotti, que deixou o Tricolor por discordar de ações do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.