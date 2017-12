Raí é o novo executivo de futebol do São Paulo e já traça planejamento para 2018

30 anos após chegar ao São Paulo como jogador, Raí retorna ao Tricolor para assumir o cargo de executivo de futebol do clube. Desta forma, o ídolo será o principal responsável por todo o departamento e tem como primeiro desafio dar andamento ao planejamento para a próxima temporada, traçado ao lado da comissão técnica liderada por Dorival Júnior.

O ex-atleta já realizou as primeiras reuniões de trabalho com a diretoria para definir a ordem de prioridades. Em 2018, o Tricolor disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

“Estou muito motivado, porque é um momento bom na minha vida pessoal. E, obviamente, na reflexão sobre a decisão final, priorizei como primeira atividade o São Paulo. Farei isso com o foco total. A minha história no clube, no futebol e as minhas experiências me credenciam para fazer um grande trabalho no São Paulo. Estou tranquilo e confiante”, revelou Raí, que no primeiro semestre deste ano completou o Mestrado Executivo da Uefa para Jogadores Internacionais – o curso durou dois anos, foi apresentado em Londres e teve sete etapas em sete cidades diferentes: Nyon, Paris, Munique, Londres, Amsterdã, Barcelona e Nova York.

Com a nomeação para o cargo no futebol, Raí deixará o Conselho de Administração – órgão criado para auxiliar o presidente na tomada de decisões estratégicas. O novo membro do órgão será indicado posteriormente para a função pelo presidente.

“Trata-se de uma figura maiúscula da história do São Paulo, que chega à nova função respaldado não só por sua ligação com o clube como também por uma bem-sucedida carreira como empreendedor e gestor, por seu conhecimento do futebol dentro e fora de campo e por sua mentalidade moderna, vencedora e ambiciosa. Tenho certeza de que ele desenvolverá um grande trabalho” afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

O novo executivo de futebol do clube concederá sua primeira entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 12h30, no Centro de Treinamento da Barra Funda.