Maicosuel posta despedida nas redes sociais e lamenta falta de oportunidades

Após o anúncio de empréstimo pelo Grêmio, Maicosuel, ex-São Paulo, utilizou as redes sociais para manifestar seu carinho pela torcida tricolor. No entanto, aproveitou a oportunidade para esclarecer que sua saída foi exclusivamente por decisão da comissão técnica e que não teve grandes chances de jogar.

O meia-atacante foi contratado em 2017, teve problemas físicos e ficou bastante tempo parado. Em sua passagem, atuou apenas oito vezes e marcou um gol. Na postagem, o jogador reitera que pouco pode contribuir no clube paulista, primeiro pelas lesões, mas segundo por não ter recebido oportunidades e ter tido sequência de jogos, mesmo totalmente recuperado. Por fim, afirmou que não teve nenhum incidente comportamental que possa ter contribuído para sua saída.

Confira o texto completo:

Não poderia dar início essa nova etapa da minha carreira com tranquilidade sem antes dar uma satisfação ao torcedor do @saopaulofc e externar que foi uma honra vestir a camisa clube. Não fujo das minhas responsabilidades e sei que infelizmente pouco pude contribuir em campo, primeiramente pelos problemas físicos que enfrentei na minha chegada e depois por não ter recebido oportunidades de ter sequência mesmo totalmente recuperado. Imaginei que teria mais tempo para superar esses obstáculos, não aconteceu, e que bom que apareceu um clube da magnitude do Grêmio para confiar em mim e me dar a chance de um novo recomeço. A única ressalva que gostaria de fazer é a de que não tive nenhum problema de indisciplina dentro do clube, como infelizmente algumas pessoas, não sei por quais motivos, quiseram fazer parecer. Minha saída foi única e exclusivamente opção da comissão técnica e qualquer queixa interna fatalmente teve ou terá relação com isso. Meus sinceros agradecimentos aos torcedores, que me incentivaram desde que cheguei, aos meus companheiros de time e funcionários do clube. Meus pensamentos positivos estarão sempre direcionados a vocês. Espero ter deixado as portas abertas, pois tentei agir com honestidade e integridade do primeiro ao último dia de trabalho, abrindo mão, inclusive, de alguns direitos para poder ficar com minha consciência tranquila de que não prejudicaria o clube, que é o principal de tudo, sempre. Como falei, é uma alegria sem tamanho ter a oportunidade de jogar no Grêmio, algo que, sem clichê, sempre tive vontade. Sinto uma motivação e um desejo de vencer que não cabem dentro de mim e vou fazer o máximo em campo para mostrar isso e honrar a confiança que me foi depositada.