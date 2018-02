Grêmio anuncia contratação de Maicosuel por empréstimo

Na manhã desta quinta-feira, o Grêmio usou as redes sociais para anunciar sua mais nova contratação. Trata-se do atacante Maicosuel, que realizou os exames médicos no CT Luiz Carvaho e foi confirmado como sexto reforço do Tricolor gaúcho para 2018.

O jogador estava no São Paulo desde a metade da última temporada e chega por um empréstimo de seis meses. Caso o desempenho agrade a comissão técnica de Renato Portaluppi, há a opção de uma extensão do vínculo até o final do ano.

Aos 31 anos, Maicosuel, que foi revelado pelo Guarani e acumula passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG, no Brasil, Hoffenheim, na Alemanha, e Udinese, na Itália, chega após uma passagem apagada pelo Tricolor paulista. O atleta, que esteve lesionado em grande parte do tempo, marcou apenas um gol nas oito vezes em que entrou em campo pelo time do Morumbi.