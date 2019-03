Lugano minimiza confusão entre Jean e Mancini no São Paulo

Em meio ao empate com o São Caetano e a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, os bastidores do São Paulo foram tomados pela polêmica envolvendo o goleiro Jean. Depois de abandonar o treino da última segunda-feira por ter ficado incomodado com as cobranças e ser afastado pela diretoria, o goleiro foi as redes sociais para criticar Vagner Mancini. O caso, porém, foi minimizado por Diego Lugano.

Durante o Congresso Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista, realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), o ex-jogador e atualmente superintendente de relações institucionais do Tricolor tentou minimizar a repercussão do caso envolvendo o Jean e tratou de elencar outras prioridades do São Paulo no momento, como reencontrar as boas atuações e o caminho dos triunfos.

Veja também:

Mancini desmente Jean, lamenta reincidência e vê falta de respeito do goleiro

Após deixar reunião, Jean treinará afastado do elenco até segunda ordem

“Estamos na era das redes sociais. Coisas como essa eu vivi 70 mil vezes como jogador. Briga com companheiro, treinador, sair na mão, xingar, não falar por um mês, jogar uma garrafa de chimarrão no treinador… mas agora isso mudou. Na fase ruim, qualquer coisa vira uma tormenta”, disse Lugano.

“Esse tema é algo que já está resolvido pela diretoria. O Jean foi punido momentaneamente, mas sinceramente não é algo que hoje seja a prioridade do São Paulo. A prioridade é ganhar, jogar melhor, vencer, ser campeão. Essas discussões sempre vão existir, graças a Deus, ou então deixa de ser o futebol”, completou o dirigente, que esteve acompanhado de Raí no evento.

Na atividade da última segunda-feira, depois do revés no Choque Rei, Vagner Mancini convocou uma reunião com o elenco para fazer cobranças quanto as atuações do time. Incomodado, Jean deixou a conversa mais cedo e não participou do treinamento. Depois, o clube confirmou o afastamento do atleta, que irá treinar em separado até segunda ordem da diretoria.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com