Após deixar reunião, Jean treinará afastado do elenco até segunda ordem

O goleiro Jean passará a treinar em horários alternativos no CCT da Barra Funda após abandonar a reunião da última segunda-feira entre o elenco e a comissão técnica do São Paulo. Nesta terça, o clube anunciou que o atleta está afastado do elenco até segunda ordem.

Sem muitas oportunidades no São Paulo, Jean se incomodou com o tom de cobrança do técnico Vagner Mancini no encontro. Como vem sendo reserva de Tiago Volpi, o atleta não concordou com a sua suposta parcela de culpa no mau momento da equipe e deixou o gramado enquanto a reunião ainda estava em andamento.

Contratado por R$ 6 milhões no ano passado, Jean tem contrato com o São Paulo até o fim de 2022. A grande quantia investida no atleta o fez criar expectativas de que seria o titular na meta tricolor, no entanto, não se firmou debaixo das traves, sendo preterido por Sidão e, posteriormente, por Tiago Volpi.

Com o afastamento de Jean, os goleiros Junior e Lucas Paes irão brigar pelo posto de segundo goleiro do São Paulo. Lucas Perri seria uma outra opção, porém, está emprestado ao Crystal Palace, da Inglaterra, até junho, quando acaba a temporada europeia.

Na vice-liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, o São Paulo visita o São Caetano nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da competição, precisando de uma vitória simples para garantir sua vaga às quartas de final.