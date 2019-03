Jogadores falam em absorver ensinamentos de Pato no São Paulo

A notícia da contratação de Alexandre Pato foi bem recebida pelo elenco do São Paulo na última quarta-feira. Dois dos jovens jogadores revelados pelo Tricolor, Liziero e Antony já falam em desfrutar da companhia do atacante, que assinou contrato com o clube até o fim de 2022.

“É tentar absorver o máximo dos ensinamentos dele para evoluir e ajudar o time. Pela história que ele tem, pelo o que fez no futebol, por ter jogado por Milan e Chelsea, era um jogador que eu gostava de ver”, disse o volante, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, no estádio Novelli Júnior.

Atacante como Pato, Antony também comemorou a vinda de Pato para o São Paulo e disse que o futuro companheiro tem tudo para ter sucesso no clube do Morumbi.

“A gente sabe da qualidade que o Pato tem. Vamos receber muito bem. Vou ficar feliz de atuar ao lado dele”, declarou o camisa 39, que assistia aos jogos do atacante em sua primeira passagem pelo Tricolor, entre 2014 e 2015.

“Eu estava na base já, mas sempre acompanhando. E, hoje, poder atuar ao lado dele, com a qualidade e o currículo que ele tem, ele vindo para o São Paulo vai dar tudo certo”, afirmou.

Após classificar o São Paulo às semifinais do Campeonato Paulista, Vagner Mancini aprovou a contratação de Pato. De acordo com o técnico interino, o atacante será importante para o grupo por sua qualidade e identificação com o clube.

“A contratação do Pato reforça nosso planejamento para o ano. Ele vai nos ajudar muito. Ele será um ponto positivo pela história linda de vida e de futebol que tem, por ser agregador, de grupo. Acredito muito no Pato. Sabe jogar futebol, fazer gols e tem muita identificação com o São Paulo, tem nome de peso. Torcedor e diretoria acreditam muito nele”, comentou.

Aos 29 anos, Pato estava sem clube desde que rescindiu contrato com o chinês Tianjin Tianhai no meio de março. Por sua contratação, o São Paulo pagará um total de 8 milhões de euros (R$ 35,9 milhões, na cotação atual). A estreia do jogador deverá acontecer no Campeonato Brasileiro.

