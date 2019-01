Jardine compreende críticas, mas diz: “É injusto cobrar mais”

O técnico André Jardine se recusou a cobrar seus jogadores de forma mais enérgica após a derrota para o Ajax por 4 a 2 no estádio do Orlando City, na Copa Flórida. Considerando que seus adversários já estão em meio de temporada, o treinador saiu satisfeito com a entrega do time nesses dois primeiros jogos do ano.

“A torcida, obviamente, tem que sempre querer ganhar, mas o recado que posso passar para o nosso torcedor é que a partir do próximo jogo estaremos pensando igualzinho a eles. A gente precisa vencer todos os jogos e vamos entrar com energia total, focados nos resultados a partir do primeiro jogo do Paulista. Mas, aqui na Flórida, é injusto cobrar mais do que os atletas entregaram, porque eles vêm de 30 dias parado”, disse Jardine.

De fato, a última coisa com a qual o técnico do São Paulo se preocupou foi com o resultado dos jogos nesta pré-temporada em solo norte-americano. Contra o Eintracht Frankfurt e Ajax, André Jardine escalou duas equipes distintas, uma em cada tempo, com o intuito de fazer observações e dar rodagem a todo o elenco. Apenas os goleiros Lucas Perri e Júnior, o atacante Gonzalo Carneiro e o lateral-esquerdo Edimar não foram utilizados nos EUA.

“A gente já terminou o ano extremamente desgastado, sabíamos que iríamos pegar os jogadores com bastante coisa a evoluir, especialmente fisicamente. Então, eu não me sinto bem de nesse momento já estar julgando e cobrando mais do que eles puderam entregar. Agora, não tenha dúvida que a partir do Paulista a cobrança interna e de todos será grande para vencermos todos os jogos”, completou o comandante tricolor.

Com o fim da Copa Flórida, o São Paulo retorna ao Brasil nesta segunda-feira. O time já volta o foco para sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para o próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu, contra o Mirassol. Até lá, Jardine terá tempo para corrigir os erros que ficaram em evidência nesta pré-temporada nos EUA.