Hernanes marca, mas São Paulo sofre virada para o Ajax na Copa Flórida

O São Paulo voltou a perder neste sábado, em sua despedida da Copa Flórida. Enfrentando o Ajax, da Holanda, no Orlando City Stadium, em Orlando, nos EUA, o time comandado pelo técnico André Jardine conseguiu travar um duelo equilibrado com os rivais europeus, mas acabaram saindo de campo com a derrota por 4 a 2. Os gols tricolores foram marcados por Hernanes e Brenner. Van de Beek, Tadic, Dolberg e David Neres balançaram as redes para os holandeses.

Diferentemente do duelo com o Flamengo, neste sábado o Ajax entrou em campo com força máxima, incluindo Frenkie De Jong e Matthijs de Ligt, duas das principais joias do futebol europeu. Mesmo com pouco ritmo de jogo e entrosamento, o São Paulo segurou o ímpeto dos adversários com sua formação titular, mas no segundo tempo acabou sofrendo a virada com os reservas.

Com o fim da Copa Flórida, o São Paulo retornará ao Brasil nesta segunda-feira. O time já volta o foco para o primeiro compromisso oficial do ano, marcado para o próximo sábado, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, às 19h30 (de Brasília).

O jogo – O Ajax mandou no jogo nos primeiros 15 minutos e ofereceu bastante dificuldade ao São Paulo, embora não tenha exigido muito do goleiro Jean. Com o decorrer da partida, porém, o time de André Jardine foi se soltando mais e aos 21 minutos foi fatal. Após lançamento de Reinaldo, Pablo ganhou a disputa de bola com o marcador e, de costas, tocou para Hernanes, que chegou batendo de primeira para abrir o placar.

Embalados pelo primeiro gol, os são-paulinos passaram a ficar mais com a posse de bola e equilibrar o jogo. Somente nos últimos minutos da etapa inicial que o Ajax acordou e tentou responder. Aos 40 minutos, Schone bateu falta de longa distância e decidiu experimentar, forçando o goleiro Jean a se esticar todo para mandar para escanteio.

Já no segundo tempo, com uma formação completamente diferente da etapa inicial, o Tricolor foi castigado logo aos 11 minutos depois de Nenê ter tentado encobrir o goleiro adversário de maneira displicente no lance anterior. Após cruzamento no segundo pau vindo da esquerda, Van de Beek apareceu livre dentro da área e completou o passe açucarado de primeira, estufando as redes e deixando tudo igual em Orlando.

O São Paulo, contudo, não demorou para se impor na partida novamente. Aos 19 minutos, Léo apareceu bem pela esquerda e tocou para Brenner na entrada da área. O jovem revelado pelas categorias de base do Tricolor dominou já ajeitando e bateu rasteiro, vencendo o goleiro Onana, que sequer se jogou na bola.

A partida seguiu emocionante, e o Ajax voltou a empatar aos 26 minutos, quando Liziero derrubou Dolberg dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o sérvio Tadic bateu firme, no canto esquerdo de Tiago Volpi, para deixar tudo igual.

Não satisfeitos com o empate, os jogadores do Ajax ainda tiveram tempo de virar a partida e ainda fazer o quarto gol. Aos 33 minutos, Tadic recebeu lançamento em profundidade e tocou para Kasper Dolberg, que, livre da marcação, apenas completou para o gol na saída de Tiago Volpi. Depois, já nos acréscimos, David Neres bateu cruzado dentro da área e contou com desvio da defesa para fazer o quarto gol, fechando os trabalhos em Orlando sem comemorar contra o clube que o revelou para o futebol.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 4 AJAX

Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA)

Horário: 16h (de Brasília)

Data: 12 de janeiro de 2018, sábado

Árbitro: Elvis Osmanovic (EUA)

Assistentes: Hassan Belmnahia (EUA) e Badel Kuttaineh (EUA)

Gols: Hernanes, aos 21 minutos do 1ºT, e Brenner, aos 20 minutos do 2ºT (São Paulo); Van de Beek, aos 11 minutos do 2ºT, Tadic, aos 27 minutos do 2ºT, Dolberg, aos 32 minutos do 2ºT, e Davis Neres, aos 46 minutos do 2ºT (Ajax)

São Paulo: Jean (Tiago Volpi); Bruno Peres (Araruna), Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins (Rodrigo) e Reinaldo (Léo); Jucilei (Willian Farias), Hudson (Liziero) e Hernanes (Nenê); Helinho (Biro Biro), Pablo (Diego Souza) (Everton Felipe) e Everton (Brenner)

Técnico: André Jardine

Ajax: Onana; Mazraoui (Magallán), De Ligt, Blind e Tagliafico (Kirstensen); Schone (Gravenberch), De Jong (De Wit), Ziyech (Ekkelenkamp), Van de Beek (David Neres) e Tadic (Cerney); Dolberg (Huntelaar)

Técnico: Erik tem Hag