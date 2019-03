Ídolo do São Paulo admite incômodo com “círculo vicioso” do Tricolor

Eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores para o Talleres-ARG, o São Paulo evitou um novo vexame na última quarta-feira ao empatar com o São Caetano no Anacleto Campanella e confirmar a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ainda assim, torcedores, atletas e, inclusive, a diretoria tricolor está incomodada com o início de temporada.

Na última quinta-feira, durante o Congresso Técnico que definiu as datas, horários e locais dos confrontos de mata-mata do Paulistão, Diego Lugano comentou sobre a atual fase do São Paulo e admitiu o incômodo com o que considerou um “círculo vicioso” do clube, que não conquista um título desde 2012 e o Estadual, especificamente, desde 2005.

“Está todo mundo incomodado. Na verdade, o São Paulo nos últimos anos entrou num círculo vicioso, que está difícil de sair. Você não ganha, com isso a pressão aumenta e fica mais difícil de vencer. Os trabalhos a médio e longo prazo são quase utopia se você não tem resultados imediatos. E se você não tem trabalho a médio ou longo prazo é difícil de ter resultado. Então, esse círculo vicioso que o São Paulo está, obviamente com muita crítica e ansiedade, acaba interferindo negativamente nos jogadores”, disse o ídolo uruguaio.

“A gente está tentando encontrar o caminho, tentando fazer com que as pessoas se sintam com confiança e confortáveis, o que não está fácil. Domingo começa outro torneio, uma oportunidade única que os jogadores tem. Depois de 13 anos, trazer um Paulista para o São Paulo seria para entrar para a história do clube. É motivação muito boa. Um título que pode trazer a tranquilidade que o clube precisa”, completou o superintendente de relações institucionais do clube do Morumbi.

Classificado como segundo colocado do Grupo D, o São Paulo inicia sua caminhada nas quartas de final do Paulista neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O confronto decisivo acontecerá na quarta-feira seguinte, às 19h15 (de Brasília), no estádio do Novelli Júnior, na cidade de Itu. E para Lugano, o São Paulo não figura entre os favoritos ao título.

“Dos oito times, classificamos com menos pontos. Então, a realidade é que o São Paulo hoje não é favorito. Temos que assumir isso. Quanto mais assume a realidade, mais possibilidade de crescer você tem. Talvez, o elenco encontre a motivação especial com essa oportunidade de fazer história. Domingo começa um novo ano para o São Paulo. Tomara que os atletas consigam afastar toda a pressão”, finalizou.

