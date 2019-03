Lugano entrega futuro de Alexandre Pato nas mãos de Cuca e Raí

Classificado a duras penas para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo vive um turbilhão de acontecimentos também em seus bastidores. E um dos temas do momento pelos lados do Morumbi é a possibilidade da contratação de Alexandre Pato, livre no mercado desde sua rescisão com o Tianjin Tianhai, da China, e que interessa ao Tricolor.

Depois do diretor executivo de futebol Raí despistar sobre o atacante em entrevista coletiva concedida após o empate com o São Caetano em 1 a 1 no Anacleto Campanella, Diego Lugano seguiu o mesmo caminho nesta quinta-feira. No Congresso Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista, realizado na sede da Federação Paulista de Futebol, o ex-jogador e atualmente superintendente de relações institucionais entregou o tema nas mãos da diretoria.

“Cuca e Raí devem estar conversando sobre esse tema (Alexandre Pato). Acho que já deve ter tido alguma conversa informal com o jogador, mas vai depender dos acontecimentos da próxima semana. Temos um treinador que em breve vai assumir e as decisões sobre esse tema serão tomadas por ele”, disse Lugano.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Cuca prioriza reforçar outros setores do elenco que o treinador acredita serem mais carentes. Por isso, entre as prioridades estão a contratação de um lateral direito, um segundo volante e um atacante de beirada. A diretoria, porém, visa construir uma engenharia financeira para trazer não só Pato, mas os pedidos do comandante.

Classificado como segundo colocado do Grupo D, o São Paulo inicia sua caminhada nas quartas de final neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O confronto decisivo acontecerá na quarta-feira seguinte, às 19h15 (de Brasília), no estádio do Novelli Júnior, na cidade de Itu.

