Hernanes sai com dores e deve desfalcar o São Paulo em decisão

O técnico interino do São Paulo, Vagner Mancini, ganhou um problema sério para o duelo decisivo com o São Caetano, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. Neste sábado, Hernanes deixou o clássico contra o Palmeiras com dores na perna esquerda e deve desfalcar a equipe no meio de semana.

Principal alvo dos marcadores do rival, o meia precisou ser substituído por Brenner aos 25 minutos do segundo tempo. Aos 34, em uma pancada de fora da área, Carlos Eduardo marcou o gol que deu a vitória ao Palmeiras.

Após a partida, em entrevista coletiva, Mancini mostrou pessimismo quando questionado se contava com o Profeta no Estádio Anacleto Campanella. Hernanes será avaliado pelo departamento médico em breve para saber a gravidade da lesão.

“Ainda não sabemos, seria equivocado falar. Mas aparentemente é uma coisa muscular. Não sei se é estiramento, ou uma dor forte no lugar, mas, diante do que vi na saída de campo, acho difícil que o Hernanes esteja em campo na quarta-feira”, afirmou Mancini.

Nenê é uma possível solução para a provável ausência de Hernanes no duelo com o São Caetano. O problema é que o camisa 10 também é dúvida, já que ainda se recupera de uma pancada no joelho esquerdo que o tirou do Choque-Rei.

“O Nenê espero que sim”, disse Mancini, perguntado se o meia teria chances de ir a campo na quarta. “Porque é um atleta que acaba sendo diferenciado quando entra no jogo. Espero que na quarta-feira ele esteja à disposição”, concluiu.

Com a derrota, o São Paulo estacionou no segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, três a menos que o Ituano e dois a mais que o Oeste, que visita o Corinthians neste domingo, em Itaquera. O revés lhe obriga, portanto, a torcer por um resultado positivo do arquirrival contra a equipe do interior.