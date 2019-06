Hernanes não viaja para duelo com o Avaí pelo Brasileirão

Hernanes não estará à disposição do técnico Cuca para a partida deste sábado, contra o Avaí, às 21h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Ressacada. De volta ao Brasil, o Profeta até chegou a treinar com o restante do elenco do São Paulo nesta sexta-feira, porém, não foi incluído na lista de relacionados do treinador.

Hernanes viajou à Itália nesta semana para resolver problemas particulares relacionados ao seu filho Ezequiel. Na última quarta-feira, o jogador chegou a publicar em suas redes sociais uma foto ao lado da cria, celebrando a melhora de seu quadro de saúde.

Embora tenha voltando a tempo, Hernanes não participou da maioria dos trabalhos da semana e, por isso, o técnico Cuca preferiu deixa-lo na capital paulista, até porque na última rodada, contra o Cruzeiro, ele já teve de ser substituído no intervalo por conta de incômodos musculares.

Sem Hernanes, a tendência é que Igor Gomes volte a ser titular do São Paulo contra o Avaí. Uns dos destaques do Tricolor no Campeonato Paulista, o jovem meia foi quem entrou na vaga do Profeta no empate em 1 a 1 com a Raposa, no Pacaembu.

A escalação do São Paulo para o duelo com o Avaí deve ser composta por Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Vitor Bueno (Everton), Pato e Toró.

Com 12 pontos na tabela e mirando terminar essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro nas primeiras colocações, o São Paulo pretende sair de Santa Catarina com uma vitória para, na quinta-feira seguinte, tentar chegar aos 18 pontos, meta estabelecida pelo elenco para a pausa para a disputa da Copa América.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com