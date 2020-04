Forte vínculo do São Paulo com uruguaios aumenta clamor por Cavani

Desde que Diego Lugano afirmou que acredita que Edinson Cavani jogará no São Paulo em um eventual retorno à América do Sul, os torcedores do Tricolor criaram uma expectativa de ver mais um importante nome do futebol uruguaio vestindo a camisa do time do Morumbi.

O São Paulo possui uma relação intensa com o Uruguai ao longo de sua história. Ao todo, foram 17 atletas do país vizinho já atuaram pelo Tricolor, sendo o primeiro deles em 1930 (o meia Emilio Armiñana). O último que passou pelo clube foi Carneiro, que teve sua suspensão por dopping reduzida e pode ser reincorporado ao elenco.

Dentre os uruguaios que já vestiram a camisa do São Paulo, os nomes que mais se destacaram pela equipe foram Pablo Forlan, Darío Pereyra, Pedro Rocha, Diego Aguirre e o próprio Diego Lugano, que hoje ocupa o cargo de superintendente de relações institucionais do clube.

O vínculo entre as duas partes é tão grande que o terceiro uniforme do São Paulo em 2019 foi inspirado no Uruguai, levando o tradicional azul claro da seleção. Além disso, o Tricolor já havia lançado uma linha de camisas intitulada “Deuses da Raça” em 2012, disponível com os nomes de Lugano, Pedro Rocha, Pablo Forlán e Darío Pereyra.

Cavani é um dos principais jogadores da história recente do Uruguai. O atacante conquistou a Copa América de 2011 pela seleção, a última grande conquista do time. Pela Celeste, foram 116 partidas disputadas e 50 gols marcados.

Confira todos os atletas uruguaios da história do São Paulo:

Emilio Armiñana (Meia) – 1930-1931

Apparicio Vega (Atacante) – 1934-135

Gutiérrez (Meia-direita) – 1936

Graciano Acosta Torres (Volante) – 1937-1938

Herculano Romulo Squarza (Zagueiro) – 1940-1942

Eusebio Urruzmendi (Atacante) – 1951

Pablo Forlán (Lateral-direito) – 1970-1975

Pedro Rocha (Meia-esquerda) – 1970-1977

Darío Pereyra (Zagueiro/Volante/Meia) – 1977-1988

Alfredo Furtenbach (Lateral-Esquerdo) – 1985 -1986

Juan Ramon Carrasco (Meia) – 1990

Diego Aguirre (Meia-atacante) – 1990

Gustavo Matosas (Meia argentino naturalizado uruguaio) – 1993

Diego Lugano (Zagueiro) – 2003-2006 e 2016-2017

Álvaro Pereira (Lateral-esquerdo) – 2015-2016

Gonzalo Carneiro (Atacante) – 2018-2019