Carneiro tem pena reduzida e pode ser reintegrado ao elenco do São Paulo

O São Paulo pode ter reforço inesperado para a temporada. Gonzalo Carneiro teve sua suspensão por doping reduzida e, dessa porma, poderá ser reintegrado ao elenco do Tricolor. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) julgou que o atacante se submeteu da maneira adequada aos tratamentos e a pena, que antes era de dois anos, caiu para 12 meses. A informação foi publicada originalmente pelo Globoesporte.

O São Paulo ainda aguarda a confirmação do TDJ, porém recebeu a informação da redução da pena pelo empresário do atacante. A suspensão de Carneiro aconteceu em março do ano passado, quando foi identificada a presença de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em seu corpo, no exame realizado após derrota do Tricolor para o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o jogador foi titular e atuou pelos 90 minutos.

O programa de tratamento de Carneiro incluiu uma internação em uma clínica de reabilitação, onde permaneceu por 45 dias. Além disso, o atacante recebeu constante tratamento psicológico e realizou atividades individualmente, visando manter o condicionamento físico.

Agora, cabe ao São Paulo julgar se Carneiro terá uma oportunidade com o elenco atual. O próximo passo deve ser a reativação de seu contrato, que estava suspenso desde então. O uruguaio não tinha acesso ao CT da Barra Funda e deixou de receber seu salário.

Contratado em abril do ano passado, Carneiro disputou 24 partidas com a camisa do São Paulo e marcou um gol pelo time do Morumbi. O atacante tem contrato junto ao Tricolor até março de 2021.