Fechado com o São Paulo, Pato posta foto assistindo a duelo com o Ituano

A primeira manifestação de Alexandre Pato como jogador do São Paulo aconteceu na noite desta quarta-feira. Após fechar com o Tricolor até o fim de 2022, o atacante publicou uma foto em suas redes sociais assistindo ao jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista entre sua nova equipe e o Ituano.

Alexandre Pato, acompanhado provavelmente de sua namorada Rebeca Abravanel, embora seu rosto não apareça, postou uma foto com um coração e a TV exibindo os jogadores de ambas as equipes perfilados para a execução do Hino Nacional.

Sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Tianjin Tianhai, da China, Pato acabou preferindo o São Paulo ao Palmeiras pelo tempo de contrato oferecido (três anos e nove meses), além de possuir uma maior identificação com a torcida tricolor, que aguardou ansiosamente pelo desfecho dessa longa novela.

Durante esses três anos e nove meses de contrato do Pato, o São Paulo gastará nada mais, nada menos que 8 milhões de euros (R$ 35,9 milhões). Em 2019, o jogador receberá R$ 300 mil mensais, o que será possível graças à saída de Diego Souza ao Botafogo. Nos anos seguintes, os vencimentos do mais novo reforço são-paulino aumentarão.

O São Paulo também se dispôs a ressarcir Alexandre Pato pelo valor que ele desembolsou para se desligar do Tianjin Tianhai. Os 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) referentes a esse processo serão diluídos ao longo dos próximos 45 meses.