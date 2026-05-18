Executivo do São Paulo admite que demissão de Crespo poderia ter sido em outro momento

Durante a apresentação de Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo, o executivo de futebol Rui Costa comentou as recentes mudanças no comando da equipe. O dirigente admitiu que a demissão de Hernán Crespo, treinador do Tricolor até abril, talvez tenha acontecido no "momento errado", mas reforçou que a troca por Roger Machado foi considerada necessária.

Rui Costa também reconheceu as cobranças recentes da torcida são-paulina e afirmou compreender as críticas. Além disso, ressaltou que mudanças de treinador nem sempre representam a melhor solução.

"A inconformidade com o meu trabalho, a tristeza do torcedor, é absolutamente aceitável e pertinente. Quem trabalha aqui tem que estar preparado para essa pressão. E todos nós aqui não buscamos a troca do treinador como algo fútil ou que vai preservar a nossa integridade profissional. Quando decidimos mudar, essa mudança é precedida do entendimento de que é necessário. E foi isso que fizemos nos dois casos", disse o dirigente.

😀 Dorival Júnior está de volta!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/e1bZ4HXsvi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2026

"Talvez, eu não tenho nenhum problema em admitir isso porque estou responsável pelo departamento, não tenho dúvida de que a mudança que antecede o Roger, que é aquela que gera maior crítica do nosso torcedor, ela foi necessária. Talvez ela pudesse ter sido feita em outro momento, e não tenho problema em admitir isso. Trocar de treinador nem sempre é a melhor solução", completou.

Crespo foi desligado do cargo no dia 9 de março, uma semana após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Apesar do bom aproveitamento, o ambiente entre o técnico argentino e a diretoria já apresentava desgaste desde o início da temporada, especialmente após declarações públicas do treinador sobre a situação do clube.

Na sequência, Roger Machado assumiu o comando do São Paulo, mas permaneceu no cargo por pouco mais de dois meses. O treinador gaúcho enfrentou resistência interna desde a chegada e encerrou sua passagem com 16 partidas, sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Vem, Dorival!

Rui Costa também destacou que Dorival Júnior é o nome ideal para recolocar o São Paulo em um ambiente de estabilidade no restante da temporada. Em suas duas passagens pelo clube, o treinador teve campanhas marcantes, evitando o rebaixamento em 2017 e conquistando a inédita Copa do Brasil em 2023.

"O ambiente de paz é importante para qualquer retomada, qualquer caminho. A vinda dele acreditamos que nos dará paz para a retomada do caminho", afirmou o executivo.

"Por isso a volta do Dorival tem um significado maior. Trouxemos alguém que sempre estaria aqui conosco, e que só não esteve porque recebeu um chamado impossível de recusar. Ele tem uma conexão profunda com esse clube e conosco. Mas sem dúvida alguma, o ideal é que os trabalhos sejam longevos, e tenho certeza que o Dorival trará esse ambiente", concluiu.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp