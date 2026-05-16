Dorival é o quarto técnico a assumir o São Paulo pela terceira vez; confira

Anunciado para comandar o São Paulo no restante da temporada, Dorival Júnior se tornou apenas o quarto treinador da história do clube a assumir o time em três oportunidades diferentes.

A primeira passagem de Dorival pelo Tricolor começou em julho de 2017 e terminou em março de 2018. O retorno aconteceu em abril de 2023, temporada em que o treinador conquistou a inédita Copa do Brasil pelo clube. O desempenho levou Dorival à Seleção Brasileira, que o tirou do Morumbi no fim daquele ano.

Antes dele, apenas três nomes haviam dirigido o São Paulo ao menos três vezes: Vicente Feola, José Poy e Muricy Ramalho.

Recordista de jogos como treinador do clube, Vicente Feola comandou o São Paulo em sete passagens diferentes entre as décadas de 1930 e 1960. Bicampeão paulista em 1948 e 1949, também ficou marcado por conquistar a Copa do Mundo de 1958 com a Seleção Brasileira enquanto ainda era funcionário do Tricolor.

Ídolo são-paulino como goleiro e personagem importante na construção do MorumBIS, José Poy também teve trajetória relevante como treinador. Ele comandou o clube em quatro períodos distintos e conquistou o Campeonato Paulista de 1975, além de registrar uma das maiores sequências invictas da história do São Paulo.

Já Muricy Ramalho, segundo técnico com mais jogos pelo clube, esteve à frente da equipe em três passagens e conquistou cinco títulos, incluindo o tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008.

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