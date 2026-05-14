Organizados cobram, e jogadores do São Paulo deixam CT para ouvir protesto

*Por Marcelo Baseggio

Insatisfeito com a situação do São Paulo, um grupo de torcedores organizados esteve em frente ao CT do clube, localizado na Barra Funda, na tarde desta quinta-feira. Cobrados pelos torcedores para uma conversa na rua, os jogadores atenderam e deixaram o centro de treinamento.

Um dos líderes da Independente, Henrique Gomes de Lima, mais conhecido como Baby, protestou asperamente diante do elenco. Os torcedores vieram diretamente de Caxias do Sul, onde o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude, o que custou a demissão de Roger Machado.

"Eles (os jogadores) têm que vir aqui hoje e escutar a gente. Nós viemos direto de Caxias do Sul pra cá e eles têm que falar com a gente. Foi uma falta de respeito. Passamos frio e fome na estrada e esses caras estão de palhaçada com a nossa cara. Prometeram classificar nas Copas", cobrou Baby na chegada ao local, flagrado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

"Não é mole, não! Eu tô cansado de time amarelão!", gritaram os torcedores. "Muito respeito com a camisa tricolor, fora Rui Costa!", cantaram os são-paulinos, pedindo a saída do executivo de futebol.

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo ocupa o quarto lugar do Campeonato Brasileiro e lidera seu grupo na Copa Sul-Americana. Em jejum há cinco partidas, o time amarga uma série de duas derrotas e três empates.

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