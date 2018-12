Ex-técnico do Coritiba, Sandro Forner será auxiliar de Jardine

O São Paulo já tem definido seu auxiliar técnico para a próxima temporada. Trata-se de Sandro Forner, profissional que tem uma extensa carreira no Paraná e que neste ano chegou a assumir o time profissional do Coritiba no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e na primeira rodada da Série B.

Efetivado como treinador do São Paulo para 2019, André Jardine vinha atuando sozinho nessa reta final de temporada, uma vez que até a demissão de Diego Aguirre era ele quem tinha a função de auxiliar o comandante da equipe. Como foi promovido, ele acabou ficando sem assistente, fato que forçou a diretoria a ir atrás de algum reforço.

Neste ano, Sandro Forner comandou o time profissional do Coritiba em 20 partidas, sendo 15 pelo Campeonato Paranaense, quatro pela Copa do Brasil e uma pela Série B. O treinador acumulou um aproveitamento de 43%, sendo demitido em abril após conquistar sete vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Assim como André Jardine, Forner tem uma longa experiência na base. Promovido para ser o treinador do time profissional do Coritiba, o comandante acabou não tendo sucesso depois de uma passagem convincente pelo sub-20. Agora, ele terá a missão de contribuir com André Jardine para fazer o São Paulo a retomar o caminho dos títulos, o que não acontece desde 2012, quando o Tricolor faturou a Copa Sul-Americana.

Coincidentemente, Sandro Forner já trabalhou com Carlinhos Neves, oficializado nesta quinta-feira pelo São Paulo, no período em que era jogador de futebol. O profissional conheceu André Jardine no ano passado, durante um dos cursos para treinadores da Confederação Brasileira de Futebol.

De férias, o São Paulo se reapresenta apenas no próximo dia 3 de janeiro. No dia seguinte, a delegação tricolor viaja para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.