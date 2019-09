Everton e Toró têm lesões confirmadas e desfalcam o São Paulo

Após derrota em casa na última quarta-feira e anúncio da saída do técnico Cuca, o São Paulo recebeu mais duas notícias ruins na tarde desta quinta-feira. Os atacantes Everton e Toró, que entraram em campo no revés frente ao Goiás, se lesionaram e desfalcam o Tricolor.

O problema de Everton é o mais grave. O camisa 22 sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ainda não está definido se o atacante precisará passar por cirurgia, mas a previsão inicial é de que o jogador dificilmente retornará ainda nesta temporada.

Já Toró tem um novo estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e desfalca o Tricolor no jogo do próximo sábado, contra o Flamengo no Maracanã. O jovem atleta formado nas categorias de base sofreu com o mesmo problema no último mês, quando ficou de fora de cinco jogos do Brasileirão. O camisa 44 havia voltado a jogar na 19ª rodada, no empate com o CSA.

Além das ausências de Everton e Toró, a equipe que será comandada por Vagner Mancini no final de semana não poderá contar com Pato, que também se recupera de lesão muscular. Raniel, com dores no joelho direito, é duvida e poderá ser mais um na lista de desfalques.