Cuca não é mais técnico do São Paulo. O treinador deixou o Tricolor no início da tarde desta quinta-feira, após derrota dentro do Morumbi por 1 a 0 para o Goiás na última quarta-feira. O comandante sai com 47,4% de aproveitamento em 26 jogos. Foram nove vitórias, dez empates e sete derrotas.

O técnico de 56 anos foi contratado em 14 de fevereiro, mas devido à restrições médicas, estreou apenas em 7 de abril, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras no Allianz Parque.

O comandante chegou à decisão do estadual, quando foi derrotado para o Corinthians. Na Copa do Brasil, eliminação logo de cara, após cair para o Bahia nas oitavas de final com duas derrotas por 1 a 0. Por disputar a Libertadores, o Tricolor já entrou na competição entre os 16 melhores.

No Campeonato Brasileiro, deixou o São Paulo na 6ª posição da tabela com 35 pontos somados. Foram nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, incluindo a da última quarta-feira para o Goiás, a primeira no Morumbi.

Cuca foi o terceiro técnico do São Paulo em 2019. O clube iniciou a temporada com André Jardine, que caiu após eliminação na Pré-Libertadores para o Talleres-ARG. Depois, Mancini assumiu provisoriamente até o campeão brasileiro reunir condições médicas de comandar o time.

Esta foi a segunda passagem de Cuca pelo São Paulo. Na primeira, em 2004, o treinador levou o time às semifinais da Libertadores e terminou o Brasileiro com o Tricolor na 3ª posição.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, contra o líder Flamengo, no Maracanã, às 19h (Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.