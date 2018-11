Empresário de Rodrigo Caio viaja para levar propostas ao São Paulo

Nas últimas semanas, a imprensa europeia noticiou que Rodrigo Caio, do São Paulo, teria entrado na mira do Milan, da Itália. Já se especulam até valores – o clube rossonero estaria disposto a gastar entre sete e oito milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) para contratar o zagueiro.

Mas o que há de verdade nesta história? A Gazeta Esportiva entrou em contato com pessoas próximas ao atleta e ao Tricolor para tirar algumas dúvidas a respeito do suposto interesse do Milan no defensor são-paulino.

É certo que o São Paulo não irá colocar obstáculos para negociar Rodrigo Caio, que por sua vez já manifestou o desejo de respirar “novos ares” em outra agremiação. Com a relação desgastada com a torcida, o zagueiro pode ajudar o clube a fazer caixa com uma eventual venda.

A cada temporada Rodrigo Caio tem sua saída especulada para a Europa. O caso mais recente (e verdadeiro) ocorreu no começo do ano, quando ele recusou uma proposta da Real Sociedad, da Espanha.

Agora, a imprensa europeia informa que o Milan gostaria de contar com o futebol do brasileiro, já que almeja reformular seu sistema defensivo. De fato, o técnico Gennaro Gattuso já avisou o diretor esportivo Leonardo de sua intenção de reforçar o time com zagueiros.

O dirigente brasileiro, por sinal, tem boas relações com a atual gestão do São Paulo, mas também com Nick Arcuri, empresário com quem Rodrigo Caio assinou recentemente para cuidar de sua carreira.

Ainda não há uma proposta na mesa do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva. O agente do zagueiro, contudo, viajará para a Europa nos próximos dias atrás de interessados no futebol de seu cliente.

Ou seja, não é difícil que Rodrigo Caio receba ofertas de outras partes do continente, como Espanha ou Portugal, ou até mesmo de mercados considerados alternativos, como a Rússia.

Atualmente na reserva do São Paulo, Rodrigo Caio tem contrato com o São Paulo até o fim de 2021. O zagueiro já havia despertado interesse do Milan há dois anos. Agora, com passaporte italiano, ele pode ter sua transferência facilitada.

Aos 25 anos, Rodrigo Caio chegou ao São Paulo em 2011 – é o jogador com mais tempo de casa no elenco. Desde então, ele disputou 276 jogos e marcou 13 gols com a camisa tricolor, com a qual foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012.